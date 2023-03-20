新一代Toyota Alphard預購要抽籤！3動力8車型 5月亮相
被稱為「奢華保母車」、總裁最愛座車的Toyota Alphard，最新一代車型目前已在日本開放首波接單，維持Alphard與Vellfire的配置，擁有3種動力選項，總計多達8個車型，並且每個車型都具備前驅與四驅，最快5月正式亮相。
記者徐銘穗/綜合報導
日本今年將帶來大改款TOYOTA Alphard與雙生車Vellfire，採用與Lexus NX相近的動力編成，提供2.5升自然進氣、2.5升Hybrid油電以及全新2.4升渦輪增壓引擎，其中2.5升Hybrid 油電與2.4升渦輪都配備E-Four電子四驅系統。
此次最受矚目的便是Alphard導入2.4升渦輪動力，以搭載相同引擎的NX 350性能數據來看，將可提供 279 匹最大馬力、24.4 公斤米峰值扭力的強勁輸出，不過以Alphard龐大的身形來看，屆時懸吊系統預期也將有相應調整。
從先前曝光的局部照可以發現，Toyota Alphard內裝導入有如NX、RX身上的14吋多媒體螢幕，並結合12.3吋數位儀錶，大量的黑色鋼琴烤漆與飾板鋪陳，科技、質感更出色。第二排空間表現讓人相當期待，有大面積的全景天窗，搭上高級的皮質座椅，媲美現行款的LEXUS LM。
日本經銷商傳出最新消息，正準備開始開放Toyota Alphard接單，不過因為首波供給配額有限，採「抽籤」方式進行預訂，近日傳出確切上市時間在6月7日，新車最快今年5月現身。或許新一代Toyota Alphard今年就能與台灣車迷相見。