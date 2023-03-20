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黃偉晉不忍了！收粉絲情勒私訊氣炸　開嗆一句話捍衛權益

▲黃偉晉收粉絲情勒私訊，直言不該因為是粉絲就無限容忍。（圖／翻攝自黃偉晉臉書）
▲黃偉晉收粉絲情勒私訊，直言不該因為是粉絲就無限容忍。（圖／翻攝自黃偉晉臉書）

記者黃雅琪/台北報導

日本動畫電影《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》聲優：「炭治郎」花江夏樹、「霞柱」河西健吾、「戀柱」花澤香菜，以及動畫製作人高橋祐馬、藝人黃偉晉，出席「聲優感謝場」記者會。提及近期收到粉絲「情緒勒索」私訊一事，黃偉晉直言：「不能因為你是我粉絲，就可以傷害我。」展現捍衛個人權益態度。

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▲《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》聲優感謝場，飾演「戀柱」花澤香菜（右二）來台最想吃「香菜披薩」。（圖／木棉花提供）
▲《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》聲優感謝場，飾演「戀柱」花澤香菜（右二）來台最想吃「香菜披薩」。（圖／木棉花提供）
黃偉晉昨（19）日出席《鬼滅之刃》聲優感謝場記者會，除了送親自送上「枇杷膏」伴手禮，希望聲優老師能好好養嗓之外，熱愛日本動畫的他還說：「我不但看完《鬼滅之刃》全部的動畫和電影，北中南3場的『鬼滅之刃全集中路跑』我都有到場參加！」黃偉晉還開玩笑替「五堅情」成員，指定COSPLAY 角色：「小賴可以扮戀柱、鋒澤扮我妻善逸、零九就炭治郎，或是鬼裡面最帥的給他扮，婁峻碩扮猗窩座也蠻適合的。」

▲黃偉晉（右）受邀出席《鬼滅之刃》聲優感謝場記者會。（圖／木棉花提供）
▲黃偉晉（右）受邀出席《鬼滅之刃》聲優感謝場記者會。（圖／木棉花提供）
「不再寫歌，令人失望！」黃偉晉日前收粉絲私訊情緒勒索，他直接開嗆：「沒出新歌關你X事！」昨日出席活動再談及此事，黃偉晉先是笑說：「我對粉絲態度超差啊！」接著他認真回應：「不能因為你是我的粉絲，你就可以踰矩，讓我覺得不舒服、傷害我。」並提到有黑粉刻意帶風向指他對粉絲很差，但他認為自己的粉絲都很清楚，他們之間的互動頻率。

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