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率兩岸青年交流增進情誼　馬英九訪陸12天完整行程曝光

▲馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率青年與大陸學生交流，盼增進雙邊情誼降低風險。（圖／資料照片）
▲馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率青年與大陸學生交流，盼增進雙邊情誼降低風險。（圖／資料照片）

記者翁子竣／台北報導

前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，同時率馬英九基金會「大九學堂」青年學子與大陸學生展開交流。有鑑於兩岸關係處緊張態勢，此行定調青年交流對話增進雙方情誼，總計12天行程將到訪南京、武漢、長沙、重慶與上海，但並未安排至北京；另是否與大陸高層會面？馬英九基金會則語帶保留稱「客隨主便」，未預期見重要人士，留給外界想像空間。

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馬英九此次訪陸行為期12天，預計造訪南京、武漢、長沙、重慶與上海等城市，於3月27日出發、4月7日返台。攤開完整行程表，3月27日：下午搭乘國航CA-196航班抵達上海，隨即搭乘高鐵赴南京；3月28日：上午謁中山陵，下午參訪中國近代史遺址博物館（南京總統府）、國父孫中山先生故居、拉貝故居；3月29日：上午參訪南京大屠殺紀念館、中國第二歷史檔案館、下午搭乘高鐵赴武漢。

3月30日：上午參訪辛亥革命武昌起義紀念館、黃鶴樓，下午參訪湖北省博物館、東湖綠道；3月31日： 上午與武漢大學學生座談，下午搭乘高鐵赴長沙參訪周南中學；4月1日：上午赴湘潭市湘潭縣白石鎮祭祖／學生參訪衡山，下午參訪嶽雲中學、南嶽忠烈祠；4月2日：上午參訪嶽麓書院、與湖南大學學生座談，下午參訪湖南大學科學館（抗戰中國戰區第四受降區受降儀式所在地）；4月3日：上午搭機赴重慶，下午參訪重慶抗戰遺址博物館、重慶市規劃展覽館。

4月4日：上午參訪中央政治學校舊址，下午參訪張自忠烈士陵園、重慶中國三峽博物館；4月5日：上午搭機赴上海，下午參觀洋山港港區；4月6日上午與復旦大學學生座談，下午參訪四行倉庫抗戰紀念館、和平飯店、城市會客廳、豫園；4月7日上午搭乘CA-195航班返台。

赴陸行成員除馬英九基金會「大九學堂」學員，還包括馬英九基金會執行長蕭旭岑、馬英九基金會最高顧問曾永權、馬英九辦公室主任王光慈、政治大學教授邱坤玄及廖元豪，與馬英九3個姐姐、1個妹妹，至於夫人周美青則不會一同前往。

此行定調以青年交流對話為主軸，盼增進雙方情誼降低風險。蕭旭岑今轉述說明，馬前總統認為，兩岸因為政治紛擾與疫情因素，學生交流中斷已數年，兩岸人民敵意上升，讓他甚感憂心，馬前總統卸任後在東吳大學擔任講座教授多年，許多陸生與台生一起上課，讓他對兩岸青年交流的效果與重要性，感受特別深刻。

蕭旭岑指出，馬前總統認為，兩岸年輕人彼此交流，相互了解，學生多一分接觸，兩岸就多一分情誼；友誼越深厚，衝突發生的機率就愈低。如今兩岸因政治因素冰封中斷，民間交流與學生交流更加刻不容緩，這也是馬前總統決定帶學生團到大陸交流的重要原因。 

至於赴陸行是否將與大陸官員會面？蕭旭岑表示，此行單純是到大陸祭祖，路線安排在華中地區，並沒有到北京，路徑圖都很清楚，至於見到什麼層級的人員，「我們客隨主便」，行程還在細部安排中。

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