里長連署選總統、議員稱她王者 盧秀燕：辜負期待很抱歉
台中市長盧秀燕日前接受媒體訪問時再度重申，自己沒有意願選總統，唯基層勸進聲音仍不斷，台中市29區里長甚至發起連署，大有與新北市別苗頭的意味。盧秀燕上午回答議員羅廷瑋質詢，再度強調個人無參選意願，「辜負大家的期待非常不好意思」。羅廷瑋讚她是真正的王者，這次雖然缺賽，卻在黨內形成更團結的力量。
記者顏幸如／台中報導
新北市里長連署建議國民黨中央徵召侯友宜選總統，台中市的里長也不落人後，兩周前發動連署，連署書列出3大理由：1、盧秀燕是女性，對戰賴清德可以柔克剛。2、盧秀燕具備「超魅力」，選舉創下9連勝，市政成績亮眼。3、成立中台灣8縣市區域治理平台，最可獲得非綠聯盟大團結。
但盧秀燕日前接受媒體訪問時表示，國民黨不缺人才，缺的是犧牲自己成全別人。選總統「沒有打算」，搭配副總統「更不會」，呼籲國民黨要團結，「各界有勸進聲音，我沒有起心動念」。
盧秀燕今（20）日列席市議會前受訪，重申已一再向外界表達，自己沒有意願，希望讓更有意願的人來承擔，謝謝大家的好意，也「希望這個事情化繁為簡不要更複雜」。
市議會臨時會為巨蛋預算砲聲隆隆，台中市議員羅廷瑋質詢時，詢問盧秀燕是否要選總統？「否則所有巨蛋質詢都是白講的」。盧秀燕再次回答「謝謝大家的愛護和好意，我再講一次，我沒有意願，辜負大家的期待非常不好意思。」