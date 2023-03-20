萬金石馬拉松查成績網址出爐 「路跑照」免費下載時間曝
萬人響應參與的新北市萬金石馬拉松昨（19）日完滿落幕，主辦單位公布成績查詢網址，參與的跑者可掃號碼布上QR Code下載完賽證明，今（20）天下午5時過後，還能免費下載一張自己的跑步照片，為這次參與萬金石馬拉松留下紀念。
記者徐銘穗/綜合報導
新北市萬金石馬拉松今年邁入第20屆，是全台唯一獲世界田徑總會(WA)金標籤比賽，由肯亞選手Barnabas Kiptum與衣索比亞選手Bekelech GUDETA分別奪下男女子組馬拉松冠軍，其中Bekelech GUDETA更以2小時29分25秒成績，刷新大會紀錄，先前女子組紀錄保持人是肯亞的Naomi Jepkogei Maiyo於2019年所創下的2小時34分08秒。
國內42公里男子組馬拉松冠軍則由蔣介文以2小時23分06秒拿下，他也是2021年萬金石全馬男子組冠軍，女子組今年冠軍則由雷理莎以2小時46分24秒拿下。
主辦單位深夜在臉書公布成績查詢網址，提醒參與跑者只要掃號碼布上的QR Code，就可以下載完賽證明，而且今天下午5時過後，還可在下載完賽證明頁面最下方，點選「AllSports大會官方照片」橫幅，「系統會辨識你的號碼布編號，自動挑選一張你的照片提供免費下載。」此外依往年傳統，主辦單位稍晚也會在官方臉書粉絲專頁，公開今年萬金石馬拉松的現場照片，有機會在此找到自己跑步的美照。