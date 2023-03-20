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巷仔內／馬英九赴陸行　藍提防重演18年前獨派攔連戰車隊

▲馬英九今年3月底出訪中國大陸，國民黨人士提到18年前連戰出訪大陸，車隊曾遭獨派於高速公路攔阻，可預期這次馬出訪，台獨派反應會更激烈。（資料照片／記者葉政勳攝）
▲馬英九今年3月底出訪中國大陸，國民黨人士提到18年前連戰出訪大陸，車隊曾遭獨派於高速公路攔阻，可預期這次馬出訪，台獨派反應會更激烈。（資料照片／記者葉政勳攝）

記者翁子竣／台北報導

前總統馬英九昨宣布自今年3月底出訪中國大陸，成兩岸分治74年以來，首位赴陸卸任元首。考量明年將迎接2024總統、立委選舉，雖馬英九基金會稱赴陸定調青年交流未安排至北京，更提未預期見陸方重要大士，仍引發各界議論。國民黨人士指出，前副總統連戰2005年出訪大陸，車隊曾遭獨派於高速公路攔阻；他認為，預期這次馬英九出訪，台獨與民進黨基本教義派反應更激烈。

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馬英九將自3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率馬英九基金會「大九學堂」青年學子與大陸學生交流。據規劃，總計12天的行程，預計將造訪南京、武漢、長沙、重慶與上海等城市，並未安排赴北京見大陸高層；馬英九基金會執行長蕭旭岑也強調，並無預期見重要人士，也不會有太多政治性。

不過，兩岸關係現仍處於緊繃狀態，馬英九赴陸時間安排，恰好與總統蔡英文預計3月底出訪我中美洲友邦，並過境美國「撞時間」，使此趟赴陸行引發朝野高度議論。民進黨更是直接抨擊馬英九，身為中華民國台灣前總統，欠缺尊重民意與國家最大利益，擁抱綏靖主義、釋放錯誤訊息。

考量每逢選舉，民進黨向來狂打「抗中保台」牌，馬英九赴陸雖定調以祭祖、交流為主題，但恐仍帶給綠營見縫插針空間，間接使藍營2024選情受考驗。國民黨立委李德維認為，2024選舉是戰爭與和平的選擇，台灣人應思考要選哪一個。他指出，馬英九赴陸行以「情、理、法」三個層面都站得住腳，情的方面馬是去祭祖，理的方面則是兩岸現在兵兇戰危，赴陸可和緩緊張情勢，另理的方面，《國家機密保護法》也已過了限制時間。

有國民黨人士則提到，連戰2005年赴中國大陸時，當時獨派與民進黨側翼可謂採取「文攻武嚇」策略，甚至在高速公路上直接攔截連戰的車隊。他直言，可預期這次馬英九赴陸行，「台獨與民進黨基本教義派反應及強度，會比上次還要更激烈、誇張」，但為了台灣2300萬人民和平與安全，國民黨與馬英九已沒有退路。

回顧18年前，曾任副總統的連戰在2005年4月26日赴陸展開「和平之旅」，為馬英九前最大咖的赴陸藍營政壇要角。值得一提的是，在連戰車隊前往中正機場（現為桃園機場）過程中，獨派大老史明曾率獨立台灣會成員，策劃4輛計程車前後包抄連戰座車，並號朝民眾於桃園機場表達抗議，一度引發全台轟動。

事實上，早在國民黨副主席夏立言今年2月赴陸關懷台商台生，就曾遭到民進黨大舉圍剿，已預期綠營將再展開議題攻勢抹紅。不過，藍營人士則強調，國民黨現在是在野黨，雖無具體方式因應綠營抹紅；但更重要的是，若本身意志被民進黨的方法與手段影響，使自己心生畏懼，朱立倫為主的黨中央，更絕不能因此退卻，應一步一腳印往前走。

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