巷仔內／馬英九赴陸行　藍提防重演18年前獨派攔連戰車隊

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不過，兩岸關係現仍處於緊繃狀態，馬英九赴陸時間安排，恰好與總統蔡英文預計3月底出訪我中美洲友邦，並過境美國「撞時間」，使此趟赴陸行引發朝野高度議論。民進黨更是直接抨擊馬英九，身為中華民國台灣前總統，欠缺尊重民意與國家最大利益，擁抱綏靖主義、釋放錯誤訊息。
考量每逢選舉，民進黨向來狂打「抗中保台」牌，馬英九赴陸雖定調以祭祖、交流為主題，但恐仍帶給綠營見縫插針空間，間接使藍營2024選情受考驗。國民黨立委李德維認為，2024選舉是戰爭與和平的選擇，台灣人應思考要選哪一個。他指出，馬英九赴陸行以「情、理、法」三個層面都站得住腳，情的方面馬是去祭祖，理的方面則是兩岸現在兵兇戰危，赴陸可和緩緊張情勢，另理的方面，《國家機密保護法》也已過了限制時間。
有國民黨人士則提到，連戰2005年赴中國大陸時，當時獨派與民進黨側翼可謂採取「文攻武嚇」策略，甚至在高速公路上直接攔截連戰的車隊。他直言，可預期這次馬英九赴陸行，「台獨與民進黨基本教義派反應及強度，會比上次還要更激烈、誇張」，但為了台灣2300萬人民和平與安全，國民黨與馬英九已沒有退路。
回顧18年前，曾任副總統的連戰在2005年4月26日赴陸展開「和平之旅」，為馬英九前最大咖的赴陸藍營政壇要角。值得一提的是，在連戰車隊前往中正機場（現為桃園機場）過程中，獨派大老史明曾率獨立台灣會成員，策劃4輛計程車前後包抄連戰座車，並號朝民眾於桃園機場表達抗議，一度引發全台轟動。
事實上，早在國民黨副主席夏立言今年2月赴陸關懷台商台生，就曾遭到民進黨大舉圍剿，已預期綠營將再展開議題攻勢抹紅。不過，藍營人士則強調，國民黨現在是在野黨，雖無具體方式因應綠營抹紅；但更重要的是，若本身意志被民進黨的方法與手段影響，使自己心生畏懼，朱立倫為主的黨中央，更絕不能因此退卻，應一步一腳印往前走。