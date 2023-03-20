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馬英九赴中　綠委：保有中華民國前總統的尊嚴去回

▲前總統馬英九將赴中祭祖並訪問，民進黨立委劉世芳呼籲，一定要保有中華民國前總統的尊嚴去回。（圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書）
▲前總統馬英九將赴中祭祖並訪問，民進黨立委劉世芳呼籲，一定要保有中華民國前總統的尊嚴去回。（圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書）

記者陳威叡／台北報導

前總統馬英九將在3月底至4月初赴中國祭祖，為兩岸分治74年以來，首位赴中國的台灣前元首，對此民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（20）日說明，希望不要造成國際社會對台灣兩岸關係有疑慮；副幹事長洪申翰認為，希望兩岸能夠正常交流，但不該由中共進行資格篩選；立委趙天麟表示，希望馬出訪不要做出對台不利宣示，造成國際社會錯誤解讀；立委劉世芳則說，期待馬英九一定要保有中華民國前總統的尊嚴，「有尊嚴的去回。」

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鄭運鵬指出，希望馬英九赴中可以平安順利，也提及近期很多友邦前來台灣，包括韓國、立陶宛、德國、西班牙、芬蘭友台小組，接下來捷克眾議院議長也將訪台，總統蔡英文也計劃在3月底、4月初訪美，代表國際重視台灣，也有很強的力道支持台灣，希望兩岸可以和平。

鄭運鵬說，馬英九身為國家前總統身份，這趟以祭祖為名義的赴中，而中國國家主席習近平今日進也安排出訪俄羅斯，讓國際上對中國有很多疑慮，希望馬英九此行不要造成國際社會對台灣兩岸關係上的疑慮。

洪申翰指出，從執政黨角度，當然希望兩岸可以正常化交流，簡單來說就是政府對政府來進行交流，民進黨並不反對兩岸交流，問題出在中國其實是兩岸正常化交流的阻礙，憂心的是誰能跟中國交流，是由中國來篩選，唯有主張一個中國、兩岸終極統一，甚至是反對兩岸互不隸屬的人，才有資格被施捨交流的權利。

洪申翰說，馬英九是近期少數站出來反對總統蔡英文4個堅持中「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，擔心中國進行資格篩選，而馬英九辦公室也召開記者會稱，行程一切「客隨主便」，不希望其中「主」是主導者，「客」則是配合的演員與棋子，客隨主便凸顯中共在後面以統戰劇本，至於為何是馬英九，因為他曾公開站講來反對雙方互不隸屬。

趙天麟表示，一個國家元首或前元首出訪會被國際社會賦予意義，最近知名出訪就是俄羅斯總統普丁，國際刑事法院近期對其發布通緝，而普丁選擇到烏克蘭領土訪問，被解讀為魯莽、不適切，正當全世界都在孤立侵略者時，習近平選擇出訪俄國。

此外趙天麟說，馬英九赴中日期與總統蔡英文訪美時間相當接近，無論是否背後有政治意涵，不希望他的「客隨主便」落入習近平宣示的九二共識中，為一個中國背書，若是如此「那就是喪權辱國了。」

劉世芳表示，昔日新加坡的馬習會，馬英九提到兩岸要以和平的方式解決爭議，制度化協商是具體的方法，但是8年過去了，從未看到馬所期待的曾經實現過，最後也強調不要涉及被統戰、分化，「期待馬英九一定要保有中華民國前總統的尊嚴去回。」

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