選策會風波！金溥聰轟朱立倫縱容傅崐萁「削弱最強母雞」

我是廣告 請繼續往下閱讀
金溥聰表示，他從來沒有正面跟傅崐萁講過一句話，他一向對事不對人，他也很少對國民黨內同志講過重話，當時傅崐萁還沒回歸國民黨，所以他曾對傅崐萁講過重話，說傅崐萁是病毒，他當時形容，傅崐萁就是趁虛而入，趁國民黨當時正在亂的時候想回歸國民黨。
金溥聰接著說，他現在很複雜，傅崐萁現在已經是國民黨員，而他曾是國民黨前秘書長，他現在出來批評傅崐萁，又會傅崐萁的追隨群眾質疑「內鬥」。但以他過去選舉的經驗，看到最近的一些民調，他會開始憂心，原來2024選情國民黨是一片大好，國民黨如果現在不做一些即時的修正和處理，前景堪憂。
金溥聰表示，他跟朱立倫認識多年，他很誠懇的提醒、勸告朱立倫，真的要好好思考一下，朱立倫最近這些事情的表現，民眾會相信朱立倫講的在替國民黨找一個「最強的母雞」嗎？發生傅崐萁這件事情，人們會相信朱立倫講的話嗎？他在國民黨運作過，傅崐萁敢這樣講話，聽說朱立倫私下說自己不知情，人家會相信這種說法嗎？
就傅崐萁直接點名新北市長侯友宜接管選策會，還要侯友宜公開宣布參選2024總統。金溥聰表示，傅崐萁講這些話的時候，儼然陶醉在自以為是國民黨主席的心情之中，是相信自己把被交代的任務做得很好？還是真的相信自己是黨主席？所以要說朱立倫沒有責任，他覺得很難相信。
金溥聰直言，傅崐萁就是常常態度囂張，相信自己就是那麼美好、偉大，以為自己能替國民黨加分，但朱立倫都沒有去制止，公開斥責傅崐萁，今天對國民黨的形象有沒有造成傷害？是相信毫無影響？還是不在乎？朱立倫說要找出國民黨的「最強母雞」，但今天朱立倫讓傅崐萁不斷這樣發言的時候，其實是在削弱「最強母雞」，而且傅崐萁的話語不斷挖洞讓侯友宜跳。
金溥聰表示，傅崐萁在國民黨內不能扮演那麼大的角色，傅崐萁每出來一次，他覺得國民黨的中間選民跟年輕選民就可能掉幾個百分點。國民黨中央的態度對傅崐萁有縱容的味道。金更建議，國民黨要保護「最強母雞」，只有徵召，但要削弱「最強母雞」，就是現在這樣拖著不動，但一直拖，以目前的情形看，拖到最後也找不出比侯友宜更好的，而支持郭台銘的人應該要想清楚，郭台銘出來有多大的勝選機會？所以國民黨一定要真正團結。
查看原文
延伸閱讀：
「我信賴、不信邪！」王世堅大陣仗登記立委初選 正面挑戰何志偉
馬英九27日將訪中祭祖交流 國台辦回「熱烈歡迎」