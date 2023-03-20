《大學法》修法被死當！學團：校務會議學代占1/5是底線

我是廣告 請繼續往下閱讀
台學聯秘書長黃亭偉指出，教育部對早在去年5月承諾進行的《大學法》修正草案、學生／教師／校方三方座談、以及大學治理模式研究案，這3項「作業」都遲交已久，或是不願公開；教部之所以遲交作業，壓力來自各校校長施壓，要求教育部無視學生團體、教師團體提出的進步訴求，才會放任大學亂象持續發生，希望教育部能亡羊補牢。
台學聯理事長、元智大學學生會長劉曜維表示，大學法卡關的當下，大專校院亂象持續不斷，依現行法規規定僅有1/10的學生代表，恐讓學生代表的聲音淪為校務會議的白噪音，而依法「涉及學業、生活及訂定獎懲有關規章之會議」都應有學生代表出席，但該條法令不夠明確，許多學校的行政會議都不會讓學生代表參與，元智大學近期就提出草案，增訂讓學生代表「輪流列席」行政會議的荒謬規定，顯見學代進入相關會議難如登天。
劉曜維說，《大學法》修正草案因多位將學生自治視為畏途的「不具名」大學校長反對之下，修正草案無法順利排審，教育部在去年5月稱「下個會期提草案」，但至今草案一字未見；當前《大學法》修正面臨屆期不連續的威脅，籲請教育部勿讓多年的討論與研究成果功虧一簣，儘速提出大學法修正草案版本，讓大學改革不要再等下一個4年。
台學聯常務理事、台北科技大學學生議會副議長趙元亨指出，當初校長團體反對學生代表比例增加，其中一項理由是學代具「短期流動性」，但校務會議教師代表也是一年一聘，流動性與學生相同；學生代表數額部分，校長聲稱不能淪為菜市場喊價，但委員會審查通過的1/5學生代表，正是《大學法》規定能召開校務會議臨時會的門檻，也是學生底線、權益的保障，更是對校園民主、師生共治最基礎的門檻。
立委范雲表示，歐洲國家學生代表比例有1/3或1/5，因此當初她提的版本是取平均數1/4，但最後也妥協至各委員共識的1/5，校長團體說國外學生代表沒有如此高比例，根本是在傳播「假消息」，呼籲教育部應該聽到學生的聲音，立即辦理「學生、教師、校長三方座談」，針對大學如何自治一題，開啟師生與校長之間的對話平台。
台灣高等教育產業工會執行秘書陳志軒說，《大學法》修法未有任何進度，竟是因為教育部無法扛著壓力，不知如何修法，他建議，第9條私校校長遴選程序應採公校模式，並且公私校都應加入師生同意權行使投票，作為候選人進入遴選委員會的必要門檻；第15條校務會議代表組成部分，教師代表組成不得有行政、學術主管，並且應加入非典型聘僱的教師；第21條教師評鑑部分，建議應轉型為教師專業能力輔導機制，並且與不續聘制度脫鉤。
全國私立學校產業工會理事長尤榮輝認為，教育部承諾於今年2月提出《大學法》修正草案，卻無故跳票，對外應有合理解釋，若修法窒礙難行亦應向各團體及立院充分說明，才是負責任的作法；面對教部遲交草案，立院亦應督促，若仍不提出草案，立法院應獨立行使立法權，回應改革呼聲。
台學聯呼籲教育部儘速提出《大學法》修法草案；部版草案應囊括目前委員會版本草案的優點，並納入已辦理的各團體座談訴求；大學校長不要逃避，請勇敢面對學生、教師，正視大學亂象與修法必要。
教育部高教司副司長梁學政出面接受學生陳情並表示，有關《大學法》修正案，涉及學生參與校務、教師權益、大學發展等議題，教育部從去年9月到11月陸續邀請學生團體、教師團體、大專校院協進會代表，開了9場座談會，就《大學法》相關議題，進行意見交流跟討論，其中有關提升學生代表在校務會議中比例、擴大學生參與學校各級會議、以及私立大學校長遴選方式等，各方仍有不同看法，因此教育部將再廣泛蒐集意見以求取最大公約數，再提出《大學法》修正案。