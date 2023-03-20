詐團蠢蠢欲動！普發現金竟有假網站　莊翠雲：24小時監控

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立委謝衣鳯、林楚茵、吳琪銘、劉建國等人關注政府普發6000元現金，有詐騙集團利用假網站或簡訊等，騙取民眾金錢與個資，政府該如何防堵。
莊翠雲說，民眾如果發現詐騙情形，可撥打165反詐騙諮詢專線檢舉，財政部也會24小時主動在網路上進行監控（偵測、監測），有無類似釣魚網站出現，像最近出現的幾個網站，就是財政部主動發現的。
莊翠雲表示，當發現詐騙網站時，財政部除了通報165專線外，也會送數位發展部、國家通訊傳播委員會做緊急處理；另外，財政部會持續加強宣導，請民眾不要進入假網站，像是普發現金正確官網網址為「https://6000.gov.tw」，6000是數字「0」，不是英文字母o。
立委王鴻薇、林楚茵等人關心普發現金的領取方式，有一種是「直接入帳」，即領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不必登記，採直接入帳。然而，退休軍公教不在此行列中，引發外界質疑。
莊翠雲說，哪些族群列為直接入帳，是考慮幾個面向，包括以弱勢族群為對象、帳號是一個機關管理等，而軍公教人員退休金發放時，有舊制跟新制，在舊制部分，退休金是由退休機關發放，這涉及到幾千個機關，如果要全面收集的話數量龐大，且傳輸過程中可能會有資安威脅，加上層層轉撥，入帳時間會更晚。
此外，多位立委質詢時提到，倘若特別預算案三讀通過，需要總統公布生效，還要5個工作天處理撥款給銀行等程序，民眾才能拿到錢；試問，這5天的時間能否縮短。
莊翠雲指出，相關前置作業已準備差不多，但要縮短確實有困難，這是行政作業上的必要天數，已經過相關討論，而且之前預估可能要7天，行政機關努力縮短，但也要合乎程序規定，讓程序完備。（編輯：張均懋）1120320
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