馬英九赴陸與蔡英文互尬？曾銘宗：有人故意操作、抹黑
前總統馬英九將於3月底赴中國大陸祭祖，並率馬英九基金會「大九學堂」青年學子與大陸學生交流。然而，馬英九赴陸行恰好與總統蔡英文出訪我中美洲友邦國家，並過境美國時間點撞期，被質疑此行是有意對尬。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（20）日受訪駁斥，絕對沒有互尬的問題，這是有人故意操作、抹黑。
記者翁子竣／台北報導
馬英九3月27日至4月7日將赴中國大陸祭祖，蔡英文也預計在本月底出訪我中美洲友邦。針對雙方時間點撞期，馬英九基金會執行長蕭旭岑今澄清，他們是農曆春節前就規劃，並不知悉蔡總統要訪美，完全就是巧合。
對於馬英九赴陸對2024選舉所造成影響？國民黨團書記長謝衣鳳受訪說，所有台灣民眾同在一條船上，對蔡英文到美國訪問拓展台灣國際外交，他們都是樂觀其成，馬前總統赴陸祭祖，「相信也是在蔡總統所謂健康有序兩岸交流中」；他呼籲，應以同黨看待，不該雙重標準，維持兩岸和平穩定發展、台灣國際外交關係，這是人民所共同期盼。
至於時間點與蔡英文出訪相近，是否有互尬意味？曾銘宗則回應， 絕對沒有互尬機會，相信馬英九也不知道蔡英文要赴美訪問，沒有這個問題，這是有人故意操作、抹黑。