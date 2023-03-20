型男開箱465萬Taycan電車 悲催情史曝：妹子都愛保時捷
真．人生勝利組！一名型男在PTT分享他等了13個月才交車的保時捷電動車Taycan，經選配後車價高達465萬元，建議一定要加價1萬4400元選購前座頭枕盾徽，「你懂的，妹子自拍用」，網友看完超羨慕，「詳細推」、「帥」。不少人認出原PO是男女版紅人，曾因其貌不揚在夜店把妹慘淪背景，花80萬整形翻身，帥到前任秒求復合。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO完整圖文介紹剛交車的保時捷電動車Taycan，他購入後驅版Taycan，車價381萬元，加上選配及雜支等總價達465萬元，扣除21萬純電車貨物稅補助後，實際入手價約444萬元。在保時捷最迷人「客製化」部分，他大手筆選配13萬7500元氣壓懸吊、7萬1600跑車計時套件、6萬5200元的副駕駛螢幕等12項配備，還建議車友選配1萬4400元的前座頭枕盾徽，笑說「你懂的，妹子自拍用。」
在駕駛心得部分，原PO購入版本的Taycan 0到100km/h加速為5.4秒，「速度感不要期待太高，但他的扭力是瞬間的，只要一踩就會馬上整個人往後頓一下感覺很有力」。他認為Taycan雖然在科技感上「輸給特斯拉好幾條街」，但質感和組裝卻海放特斯拉好幾條街，不僅外型「就是帥」，在「妹子喜愛度」上更是WoW感十足，「光po個限動就常有妹子回要坐看看」，但原PO也強調，「我把妹不用靠車，買車只是自爽only」。
網友看完紛紛留言超羨慕，不少人認出原PO曾是PTT男女版紅人，「你在男女版發的文章讓我受益良多，幫推！」原來今年38歲的原PO家中經營建設公司，他曾是名不會打扮的「宅宅」，深信「男生只要有車有房、把妹就可以無往不利」，還買聊天書、看把妹youTuber教學，但上夜店想認識女生都被塑膠，最後花80萬元整型，又控制飲食健身，實測證明人一帥，果然桃花朵朵開，還曾上電視節目《小明星大跟班》分享整形經歷。