半夜一直醒來別以為無所謂！醫警可能是「這6種病」的前兆

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以下是黃軒醫師所整理出6個半夜一直醒來的原因：
1.睡眠疾病
半夜常常醒來最常見的原因是患有睡眠疾病，如睡眠呼吸中止症候群和) 肢體不安症候群（Restless Legs. Syndrome, RLS）。你一定想說明明就已經睡著了，怎麼會有睡眠問題呢？ 黃軒說明，睡眠呼吸中止症候群會導致一個人逐漸急促和淺呼吸，造成不知覺吸不到氧氣，缺氧時會醒來大吸一口氣；而肢體不安症候群則是指夜間休息或睡覺時會有「不自覺的腿部抽動」情形，長期下來可影響睡眠， 也可能引起憂鬱症。
2.過度肥胖
過度肥胖，尤其BMI超過30者睡覺時容易出現呼吸道阻塞，以致常常在半夜醒來，如此長期下來睡眠不足導致肥胖不易減下而惡性循環。
3.精神疾病
黃軒表示，情緒不穩者，即使睡覺了半夜也會醒來。研究表明，其中27%的人半夜醒來可能是因為焦慮症發作；另外的27%是因為憂鬱症。
4.身體疾病
研究顯示，有14%的人半夜醒來，是因為有胃食道逆流所造成；11%的人卻可能是乾癬或濕疹皮膚癢而半夜醒來；另外，慢性病患也有16%可能因為身體局部疼痛而半夜醒來。
5.起床尿尿
睡前喝太多水或太多含酒精或咖啡因的飲料、年紀大的男人患有攝護腺腫大、女人懐孕，都會引起半夜一直起來尿尿。
6.周邊環境
睡眠環境不佳如房間太冷、太熱，房間太亮、另一半一直打呼、小孩哭或寵物太吵，會使你周遭環境變得不安使你半夜起來。
所幸很多疾病是可以提早改善的，只不過很多人「不以為半夜一直起床，也許是一種可能需要治療疾病的前兆」而錯過了黃金診治時間。所以黃軒鼓勵大家提早去看醫生治療自身疾病，才能解決半夜一直起來的問題。
本文經 黃軒醫師 臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》授權報導
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