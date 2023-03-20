摸過「廁所門把」直接滑手機？ 毒理專家警告：門把跟馬桶蓋一樣髒！
你有沒有進廁所摸過門把後，坐下來就直接掏出手機的惡習？在接觸門把時是以整隻手去握？拇指和食指去函扣？用一根指頭扳？還是用指甲去撥？知名毒理專家警告，其實廁所門把幾乎跟馬桶蓋一樣髒，很多人摸了門把後手上沾滿各種病菌而不自知，又繼續亂摸身上的其他物品，所以才會「莫名其妙」生病。他提醒民眾，若無法在每次進廁所時就先行消毒，應盡量以「最小接觸面積」去接觸門把，並且在如廁後馬上洗手。
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毒理專家招名威教授在臉書粉專《招名威教授 毒理威廉》發文指出，門把上的細菌數量跟馬桶蓋差不多，因為沖水的時候，水會被濺起來至少2公尺高，所以廁所內面包括門把，其實都充滿了各式各樣的病菌，如大腸桿菌、金黃葡萄球菌、幽門桿菌，甚至可能還有腸病毒、諾羅和新冠病毒。若進廁所摸完門把坐下來就直接滑手機，手上的這些病菌就會跟在身上無處不在，難怪很多人莫名其妙生病都不自知。
招名威坦言，若每1平方公分大約住了100萬隻細菌，要去除這些病菌除非一進門就對著門把瘋狂噴消毒水，否則是無法全面清除的。
所以既然接觸到骯髒門把是不可避免的，又要降低觸碰到的風險，他建議大家盡量以「最小接觸面積」去接觸門把才是上策，用指甲去撥應該會比其他接觸方式風險更低，且如廁後一定要盡快洗手、期間不要再亂摸其他物品了。
本文經 招名威教授 臉書粉專《招名威教授 毒理威廉》授權報導
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