脹氣、胃酸、喉嚨乾？中醫保養撇步快記下：3吃3不吃、3食療、3按摩

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日常保養3法
今天就讓李醫師教大家日常解決脹氣泛酸的日常保養3法：
小心忌口3類食物，夜晚睡眠不脹氣。
黃豆類 :豆干、豆腐、豆漿，黃豆製品容易脹氣，平時注意不要過量；
牛奶類 :對牛奶容易脹氣的人，可以改喝熱牛奶或是優酪乳，也能夠補足養分；
高油脂食物 :炸物、甜食、肥肉皆含過量脂肪，而脂肪會延緩消化，讓腸胃脹氣。
李俊儀鼓勵容易脹氣泛酸的人平時要多吃消氣、降酸的3類食物，像是果膠高的青菜和水果如秋葵、山藥、蘋果、柳橙、香蕉、檸檬、柚子；低脂肪肉類如雞胸肉、豬瘦肉、魚肉；以及好消化的澱粉如粥類、馬鈴薯泥、冬粉、藜麥、燕麥製品等。
天天食療補，胃脹發酸不再來。
神麴薑棗茶
材料 : 神麴10g、生薑10g、紅棗10顆、紅糖適量；
製法 : 全部放入茶包袋，用1500~2000滾水煮沸約10分鐘後，放涼飲用；
建議餐後飲用一小杯約300cc就好，喝太多無益。
紅金豆腐煲
材料 : 黃耆20g 金桔5g 牛番茄2顆 豆腐1盒 ；
製法 : 滾水先下黃耆煮5分鐘，再下牛番茄和豆腐煮3分鐘，關火起鍋後放入切半的金桔；
這是基本配方，如果想吃好一點，可以放入肉和蛋，再加點蔥花，就是一個吃飽又顧胃的一餐。
太子雞湯
材料 : 太子蔘1條、雞1隻、麥門冬30g、山藥60g、生薑10g、枸杞適量；
製法 : 按照燉煮雞湯方式，慢火燉個2小時，在加適量鹽調味即可；
李俊儀表示雞湯他的最愛，平時還會加入鳳梨和香菇。
餐前腹部按摩，餐後不脹不酸。
腹部按摩
睡前時全身放鬆，用手指指腹從上脘穴、關元穴慢慢按壓，再以肚臍為中心，順時鐘按摩一圈，逆時針按摩一圈。大約1分鐘一個循環，一共做5到10次。
胸肋按摩
用大拇指按壓胸前肋骨和肋骨中間的肌肉，直至感到些微痠感就可，盡可能每個肋間肌都按摩到，一般1至2個循環就好。
手部按摩
按摩雙手掌的合谷穴、二間和三間穴，可舒緩急性的脹氣和胃酸上逆，適合飯後按摩當作預防保養。
本文經 李俊儀中醫師 臉書粉專《不老中醫 李胖醫師 李俊儀》授權報導
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