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台南市長黃偉哲連任三個月　TVBS民調：滿意度下滑至45%

▲台南市長黃偉哲連任三個月，TVBS民調：滿意度下滑至45% （圖／新頭殼）
▲台南市長黃偉哲連任三個月，TVBS民調：滿意度下滑至45% （圖／新頭殼）

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黃偉哲連任台南市長三個月以來的施政滿意度表現，根據TVBS民調中心今（20）天公布的最新調查結果顯示，台南民眾對黃偉哲滿意度由去年七月的54%，下滑9個百分點至45%，不滿意的比例則減少兩個百分點至22%，另有33%的台南市民未表示意見。顯示近日台南發生的各項爭議，對黃偉哲的施政滿意度有所影響。

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去年底的台南市長選舉，市長黃偉哲雖成功連任，但得票率僅領先對手謝龍介5個百分點，被形容是「慘勝」。近來在台南接連發生重大治安事件，議長選舉傳出賄選，以及前經發局長疑似涉貪等爭議，也讓黃偉哲親上火線說明，希望重拾台南市民的信任。

進一步交叉分析發現，20-29歲及40-49歲市民對黃偉哲滿意度分別下滑一成五、四成左右，略低於其他年齡層；50-59歲及60歲以上的民眾滿意度也都從52%下滑至45%；30-39歲滿意度則從59%下降至54%，是唯一滿意度維持在五成以上的年齡層。

以地區方面來看，麻豆佳里地區民眾對黃偉哲的滿意度從60%大幅下滑兩成至40%，安平東南區也從55%下滑至40%，是滿意度最低的兩個地區；其他地區的滿意度也呈現下滑，但幅度較小，在一成以內，其中，新營白河及安南中西地區滿意度維持五成。

民進黨認同者滿意黃偉哲表現的比例從80%下降一成至70%，不滿意比例變化不大，為11%，19%沒有表示意見；而國民黨認同者的滿意度由36%略減為31%，低於不滿意的43%；中立民眾的滿意度由48%減少至39%，不滿意者也減至18%，另有43%未表示意見。

詢問台南民眾會不會以住在台南為榮，瞭解民眾對地方的認同感，調查結果顯示，有69%民眾表示以住在台南市為榮（28%非常光榮，41%還算光榮），相較於109年底的調查結果，民眾覺得光榮的比例減少了3個百分點，而覺得不光榮的比例則略增4個百分點，為12%，另外，有20%沒表示意見。

這次調查是TVBS民意調查中心於112年3月8日至10日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸898位20歲以上台南市民，其中拒訪為92位，拒訪率為10.2%，最後成功訪問有效樣本806位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.5個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

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