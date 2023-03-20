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「最美空姐」上圍澎起來！自曝隆乳風險：遺書都寫好了

▲有「最美空姐」封號的林佩瑤，抽脂隆乳後效果驚人，上圍相當飽滿。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）
▲有「最美空姐」封號的林佩瑤，抽脂隆乳後效果驚人，上圍相當飽滿。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

記者江芷稜/綜合報導

有「最美空姐」封號的星光二班成員林佩瑤，近日現身韓國女團BLACKPINK演唱會，以一身鮮紅色的低胸背心加黑裙，展現成熟風韻味，飽滿上圍讓人移不開目光，她透露2月做了抽脂隆乳手術，收到許多關心的私訊，大方發文解答粉絲疑惑，表示手術前做過很多功課，了解風險與後遺症才敢動刀，甚至連遺書都寫好了，展現無比決心。

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▲林佩瑤上圍變得飽滿，非常滿意效果。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）
▲林佩瑤上圍變得飽滿，非常滿意效果。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）
▲林佩瑤大方回答粉絲問題，表示抽脂前已經做好風險評估。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）
▲林佩瑤大方回答粉絲問題，表示抽脂前已經做好風險評估。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）
現年40歲的林佩瑤，嫁給名廚武俊傑4年，婚姻生活相當幸福，經常旅遊各地分享性感美照，笑稱因為過度減肥跟年紀關係，上胸已經離家出走很久了，透過抽脂填胸後，胸圍明顯增長，「目前的感覺就是，抽脂填胸效果讚讚讚啦！上胸整個澎起來欸欸欸欸欸！」

許多網友關心後遺症，她也提醒此事有風險，事前要做好功課，並預設最壞的狀況，甚至「連遺書都寫好了」，假設有不盡人意的事情發生，例如肚子抽出的體脂肪，移植到胸部後可能有鈣化的狀況，要自己負責並承擔後果，「那也都是我的命」。

▲林佩瑤有「最美空姐」封號，經常分享美照。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）
▲林佩瑤有「最美空姐」封號，經常分享美照。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）
而她也依照診所醫師、護理師的指示，做好術後保養，目前開刀一個月後恢復的狀態不錯，因醫師表示完全恢復需3至6個月，因此也不著急，會好好調理身體，現在很滿意效果，充滿自信地說「以後攝影師不用辛苦修圖了」。

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