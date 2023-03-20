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郭雪芙剪公主切逆齡拿代言！網購必問「他」：蔡凡熙不懂

▲郭雪芙頂著逆齡公主切髮型、穿上女神款兩截式洋裝，代言新加坡電商平台Bubble，透露平常消費有8成都是網購，預防詐騙除了參考評價，最常問助理或經紀人意見。會不會問蔡凡熙？秒回「他也不懂啦」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲郭雪芙頂著逆齡公主切髮型、穿上女神款兩截式洋裝，代言新加坡電商平台Bubble，透露平常消費有8成都是網購，預防詐騙除了參考評價，最常問助理或經紀人意見。會不會問蔡凡熙？秒回「他也不懂啦」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

郭雪芙學「動漫角色」剪公主切髮型，再度逆齡成焦點，今（20）日穿上獨家「女神款」兩截式洋裝，出席新加坡電商平台Bubble代言人簽約記者會，結合世界展望會台灣兒童「投資豐盛生命」計畫做公益。愛貓成癡的她透露，平常買東西有8成都是網購，以買貓咪的東西最多，幾個月加起來花費可能有破萬元；傳授預防詐騙的方法，除了參考評價，也會多問身邊人經驗，笑稱最常問助理或經紀人。被問到會不會參考蔡凡熙意見？雪芙笑著秒回「他也不懂啦、只會說隨便」。

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郭雪芙日前以一張素顏自拍的逆齡美肌，被網友讚爆回到18歲。今頂著俏皮有個性的公主切髮型，出席新加坡電商平台Bubble代言人簽約記者會，自曝是趁著這陣子沒拍戲，拿著上網滑到的動漫角色圖片，給設計師參考而剪出來的，還伸出雙手萌比劃，形容原本想剪得更短，但設計師怕「回不去」而勸退她，雪芙還自嘲，「可能年紀再大一點就不敢了」。

穿著Bubble獨家「女神款」兩截式洋裝現身的郭雪芙，透露自己私下一個人，也是以休閒簡約為主的打扮，認為「舒服最重要」；若要跟姊妹們聚會，只要把同一套洋裝的球鞋改成搭配高跟鞋，就是約會裝扮。她還分享自信養成秘訣，認為「除了學習肯定自己」，多多嘗試不同的穿衣風格，藉由穿搭找到適合自己的打扮，也可以更有自信。

提起在電商網購的經驗，郭雪芙坦言現在買東西，「有8成都是網購」，笑說平常「很怕太複雜我看不懂」。稱讚代言的Bubble平台，優點是讓各個年齡層都很好入手、沒有負擔。提到認為電商平台最重要的，就是「操作性要非常便利、東西多樣化和具CP值」。

▲郭雪芙穿上Bubble獨家「女神款」兩截式洋裝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲郭雪芙穿上Bubble獨家「女神款」兩截式洋裝。 （圖／記者蕭涵云攝）
▲郭雪芙受訪時透露，公主切髮型可是自己拿著動漫角色的圖片，請設計師剪的。（圖／記者蕭涵云攝）
▲郭雪芙受訪時透露，公主切髮型可是自己拿著動漫角色的圖片，請設計師剪的。（圖／記者蕭涵云攝）
直說近期很喜歡大地色系的郭雪芙，透露看到喜歡的單品會包色，最近還愛上淡紫色；更分享日前去日本旅行時，還挑了橘色、亮綠色等鮮豔的色彩，直呼「以前絕對不會穿綠色的」，透露人長大了真的會改變。買東西買到常要家人幫忙辛苦收貨，讓郭雪芙直說很常被關切是又買了什麼，只好謊稱「都是別人送的」。

也曾踩雷的她，聊到曾經買一個小夜燈，可以投射圖案在天花板，她還特地把家裡的燈全關暗，興奮地展示給家人看，「現在想想蠻廢的」。直說如果要買的東西，在很多平台都有賣，一定會貨比三家；只要買過一次失敗就會列入黑名單。

郭雪芙分享平常買貓咪的東西最多，幾個月加起來花費可能有破萬元；她也傳授預防詐騙的方法，除了參考評價，也會多問身邊人經驗，笑稱因為會在工作空檔購物，所以最常問助理或經紀人意見。被問到會不會參考蔡凡熙意見？雪芙笑著秒回「他也不懂啦、只會說隨便」。

新加坡電商平台Bubble已正式在台灣開賣，邀請郭雪芙擔任亞洲區代言人，並推出獨賣「女神款」兩截式洋裝，只要購買郭雪芙同款，還將贈送精美禮物。響應世界展望會台灣兒童「投資豐盛生命」計畫，3/20～6/20，凡每售出一套指定服飾，Bubble即提撥美金30元，捐贈予世界展望會。Bubble在台發言人Fiona表示，「平台目標鎖定全球最關注的Z世代」，希望成為極具風格又親民的電商平台。

▲郭雪芙Q萌比劃原本要剪的長度很短，被設計師勸退。（圖／記者蕭涵云攝）
▲郭雪芙Q萌比劃原本要剪的長度很短，被設計師勸退。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Bubble響應世界展望會台灣兒童「投資豐盛生命」計畫，3/20～6/20，凡每售出一套指定服飾，即提撥美金30元捐贈。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Bubble響應世界展望會台灣兒童「投資豐盛生命」計畫，3/20～6/20，凡每售出一套指定服飾，即提撥美金30元捐贈。（圖／記者蕭涵云攝）

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