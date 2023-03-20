安平再生水廠通水啟用 擴供2萬噸再生水 盼緩解南部水情
台南市安平再生水廠今(20)日舉行通水啟用典禮，啟用後預計第一期每日可產製1萬噸再生水供應南科園區使用，4月底並擴增至2萬噸供給，除穩定台南高科技產業水源，也有效緩解民生用水資源不足的風險。今日記者會台南市長黃偉哲、內政部常務次長吳堂安、營建署長吳欣修、立法委員陳亭妃、台南市議員穎艾達利Ingay Tali、許至椿、盧崑福、吳禹寰等人均到場共同見證通水啟用儀式。
記者林怡孜/台南報導
黃偉哲表示，台南市府超前佈署，以污水再生永續利用概念辦理再生水工程。安平再生水廠提供高科技製程所需的水源，以換取高科技產業對自來水的減量使用，另外，中央也核定於4月再加碼供應1萬噸的再生水，合計共2萬噸的供水量，相信對於南部地區缺水情況有正面幫助。
水利局表示，安平再生水工程區分為再生水廠、環境教育中心、輸水管線及台南科學園區內配水池新建等，總建設經費約41.91億元，其中內政部營建署補助32.59億元、南市府配合款2.83億元以及國家科學及技術委員會南部科學園區作業基金支應6.49億元。
水利局進一步說明，安平再生水廠的處理流程採二階段RO處理，確保水質符合高科技產業先進製程用水標準，並設有能源回收裝置，以符合永續發展及推動節能減碳；地面建築物則融合周邊紅樹林保育地景，實現水源永續概念。環境教育中心也規劃部份區域，作為民眾駐足休憩使用。
台南市政府表示，目前安平再生水廠已達第一期通水目標，全期預定於113年完工，產水規模屆時將擴大至每日3.75萬噸再生水，而除了永康、安平2座再生水廠外，正在施工中的仁德廠也預計在明(113)年底完成，3座再生水廠未來每日最多可供應約6.3萬噸再生水做為產業用水，對創造產業利基有正面助益。