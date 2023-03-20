美福公司挨罰600萬遭撤銷　牛煦庭轟鄭文燦：荒唐騙局

我是廣告 請繼續往下閱讀
美福大火公害自救會發起人郭姿秀表示，自救會的訴訟三大目的，第一是廠商道歉、損害賠償；第二是堅持透過訴訟，讓整個過程的疑點水落石出；第三則是希望形成判例，落實企業的防災意識。
郭表示，市府當初與廠商私下協商，由環保局跟蘆竹區公所代替民眾接受廠商的睦鄰金，換成兩卷垃圾袋塞到民眾手上，更可惡的是在這過程中，政府還誤導民眾，說這就是賠償。在號召大家加入訴訟的過程中，也有善良的鄉親認為市府已經重罰，而不願加入的聲音。如今得知連裁罰也是假，自救會完全無法接受，也因此更加相信訴訟的意義與重要性。
「張市長您知道嗎？600萬的罰單，撤銷了！」市議員劉勝全表示，行政裁罰「雷聲大、沒雨點」，公權力不彰，嚴重傷害政府形象，違背人民對政府的信賴保護原則。訴願決定書內容摘示，桃市府裁處不當、舉證無方、答辯無力，致使訴願委員裁決撤銷原處分！軟弱無力的環保局，能捍衛市民的健康和環境嗎？
牛煦庭表示，本案至今剛好屆滿一年，裁罰撤銷，不僅令人懷疑：鄭文燦市府當時的「最高罰責」是不是轉移輿情壓力的障眼法？「消極舉證，難道是財團確保利益的遮羞布？」
牛煦庭表示，企業財團有保險可以理賠，公害鄰損無需負責？平均每戶兩盒口罩或兩卷垃圾袋作為慰問，就此打發善了，這不是企業社會責任的體現，而是對蘆竹市民最大的侮辱！行政裁罰不力，這也再次證明自救會訴訟的正當性。