綠酸馬英九訪陸「擁抱綏靖主義」　藍反嗆：明顯雙標

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國民黨副發言人呂謦煒質疑，民進黨非常多人都曾經去過大陸，從總統蔡英文、副總統賴清德、前總統陳水扁、謝長廷到監察院長陳菊都去過，甚至還有赴陸做生意者，難道國民黨去大陸是綏靖、民進黨去大陸就不是？再度明顯「雙標」；馬前總統此行前往大陸祭祖，並倡導兩岸青年交流、推進兩岸彼此了解，行程單純，更對兩岸關係有正面幫助，呼籲民進黨別再抹紅，也傷害台海穩定及區域和平。
呂謦煒強調，不僅蔡英文曾於1998年隨同辜振甫到大陸參訪，謝長廷也曾於2012年「開展之旅」赴中國大陸，他不僅到福建謝氏宗祠祭祖，更稱「到了廈門看到很熟悉的語言、文字，還有很習慣的文化，沒有感覺是到別的地方，像去兄弟的家一樣」，還為此感動落淚；2013年，陳菊率市府代表團到天津、深圳、廈門與福州等城市時，民進黨也稱「正面肯定」。難道民進黨人跟中國大陸交流、祭祖就可以，國民黨人到大陸就不行？
呂謦煒指出，民進黨不僅近幾年來和大陸溝通斷絕，在內政、兩岸、國防、外交等種種政策上，更是脫離台灣民意實際，從去年九合一大選民進黨大敗，和今年意圖推動《全動法》被台灣民意否決、外島駐軍缺肉又掉槍、國際友邦傳出不穩消息等都可看出。
呂謦煒說，相較於民進黨不知彼亦不知己，國民黨在兩岸關係上則較為了解台灣的主流民意脈動，並且透過「2D」戰略兼顧國防（Defense）與對話（Dialogue），在維持自我防衛實力的同時，兼顧包括中國大陸與美國在內各方的對話與交流，如此不僅退而能避戰、止戰，進也能最大限度爭取台灣民眾的利益與福祉，近期國民黨副主席夏立言訪陸的「關懷民生之旅」成功促成台灣農漁產品出口大陸鬆綁、兩岸直航航點順利恢復等，就是最明顯的成果。
最後，呂謦煒提到，馬前總統此次訪陸，主要目的是為了清明祭祖，並推進兩岸年輕人的相互理解與認識；慎終追遠是傳統美德、人之常情，促進兩岸理解更有助於台海維持和平穩定。
呂謦煒呼籲民進黨，不要連人家正常且合法的交流與祭祖行程都拿來政治鬥爭，好好把台灣的缺蛋、缺水、缺電危機處理好，將國軍士氣與實力提振好，把可能斷交的邦交國守好，才是最重要的事。