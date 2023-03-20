立院交通委員會考察南市臨安橋改建與水萍塭停車場工程

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交通部長王國材、立委林俊憲一致期望位在交通動脈上的臨安橋改建，能如期完工，以減少交通衝擊；林俊憲表示，這項工程經費完全由中央負擔，是很少見到的情形，一般直轄市的重大工程，地方至少要自籌二至三成經費，所以台南市府一定要改建成為一座便捷、安全、好品質的高效率橋梁。針對新建水萍塭地下停車場，王國材、林俊憲看到現場採光明亮、環境寬廣清潔，都十分讚賞。
考察團一行先前往中西區臨安橋改建工地視察。工務局說明，台17線臨安橋為台南安平、中西區主要幹道橋梁，102年經橋梁檢測評估，帽梁開裂恐有落橋危險，且現況橋梁底過低，影響安平運河遊船通行河程，經中央及地方首長多次現場考察了解臨安橋改建之急迫性與必要性後，獲得交通部同意全額補助橋梁改建經費約 5 億元，於111年7月15日工程開工，工期為660日曆天。
工務局表示，因當地交通量龐大，為使施工期間仍能維持車輛通行順暢，前期作業先於原臨安橋兩側各搭設一座鋼便橋替代道路，仍維持雙向各三車道通行；目前已完成便橋北向及南向橋面板，南北向引道施作中；屆時待相關單位確認管線設施遷移完善，預計5月中旬將封閉舊橋進行車輛改道作業，並開始進行臨安橋舊橋拆除及改建工程。
第二站轉往南區水萍塭公園地下停車場考察。工務局表示，南區金華路、夏林路、永華路為舊城區人車密集的商業觀光活絡地段，鄰近停車供需已有失衡情形，也導致周圍許多車輛違停，進而影響交通安全。市府運用水萍塭公園，以立體化多用途概念開闢地下停車場，來解決鄰近觀光旅遊車潮停車需求之迫切性，也獲得交通部補助加上市府自籌款共約4.37億元新建這座地下停車場，規劃可提供362個汽車停車位與102個機車停車位，經過兩年多的施工期，目前已完工驗收中。