學者提「反戰聲明」　籲停止美國軍事主義與經濟制裁

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傅大為說，雖然俄烏戰爭中的侵略者是俄國，但是也要譴責美國及北大西洋公約組織（NATO）不斷挑釁俄國、鼓動烏克蘭進行以小搏大的慘烈戰爭；此外，人們常認為台灣將會是下一個烏克蘭，而中共又不斷威脅台灣，所以台灣應該積極備戰、跟著美國的抗中策略而戰，但是，中共不斷威脅台灣，很大部分是來自美國的挑釁與台灣的跟隨美國抗中，所以台灣也應停止膝蓋式的反應中國威脅，避免受美國的牽連，應走向與各大國等距離外交的新立場。
烏克蘭和平是當前國際關注的焦點，但其背後所隱藏的政治因素卻引發爭議。政大傳播學院教授馮建三指出，俄羅斯的行為是一種愚蠢的犯罪，但這場戰爭後的種種痛苦和不和平的因素卻不僅僅來自俄羅斯，西方的另外兩種罪犯也應該被追究，第一組罪犯是美英及北約，其目的是弱化俄羅斯，美國明確知道北約東擴是俄羅斯領導層所有人的紅線，仍然執意挑釁，在俄入侵前夕，北約有更多更嚴重的東擴及軍事與飛彈部署及大型軍演；英美兩國也都先後阻止俄烏已經達成的停火協議，進一步激化了兩國的矛盾。
馮建三表示，第二組是嫌疑犯，烏克蘭前總統波洛申科故意不執行「明斯克協議」（停火協議），參與該協議的德國與法國前領導人予以縱容，俄烏戰爭爆發，這是中程因素。
中研院研究員盧倩儀說，政客財團愛戰爭不愛和平，據了解，美國近50位國會議員持有軍火股票，且5家軍火商在20年的戰爭中獲利上揚900%，引發全球戰爭風險加劇和政治利益干擾減碳行動的擔憂。
盧倩儀指出，美國軍事主義導致社福預算緊縮、基礎建設殘破，人均壽命持續下滑至比中國還低，美國政客連自己國家人民死活都不在乎，會在乎台灣？而台灣政客傚法美國政客緊縮社福氣候預算，將錢輸送給軍火商，而台灣媒體仰賴的美澳國防智庫如CSIS、CNAS、Hudson Institute等，一手拿軍火商錢、一手拿台灣政府的錢，這些自產自銷的分析報告，型塑台灣人認知奔向戰爭，試問誰賺到？
盧倩儀說，美國新保守主義勢力當道，堅持世界永遠維持美國單極稱霸，許多國家淪為「犧牲區」（如阿富汗、伊拉克、敘利亞、利比亞、烏克蘭），它們被犧牲是為了替美削弱俄、中，成就美國永世霸權，而台灣的注意力卻只單一集中在中國威脅上，「但中國想併吞台灣、美國想犧牲台灣，沒比較好」，她呼籲台灣政府與民眾更理性地看待戰爭風險。
該小組在反戰聲明中提出「和平、反軍火、要自主、重氣候」4項訴求，包括要求烏克蘭停戰談判，不要衝突升溫；停止美國軍事主義與經濟制裁；反對美中戰爭並主張台灣要自主並與大國維持友好等距關係；強調國家預算應優先用於民生社福與氣候減緩等議題。
該聲明日前被流出，引發綠營批評，認為應該要「反侵略」，而不是反戰。
對此，盧倩儀說，反戰不是不反侵略，而是希望大家可以突破盲點，更全面思考台灣的立場與作法，而且被侵略的一方也可以反戰，「我們不是投降主義者」。
政大傳播學院教授郭力昕指出，該反戰聲明只是要強調俄羅斯、中共固然可惡，但美國對台灣也是一個威脅，逼著中國升高武力、把台灣當祭品，但美國卻不會損失一分一毫；反戰聲明激起不同反應，希望透過對話與論辯進行理性討論與思辨，台灣社會研究學會也就此議題設置網站，收集不同意見的論點。
傅大為說，希望大眾能對美國軍事、文化、經濟霸權有相當程度的了解，在控訴中共、俄羅斯的同時，還能有不同聲音。