嘻小瓜被BLACKPINK演唱會洗版！不忍開砲了：只是想炫耀
南韓女神天團BLACKPINK演唱會，吸引上萬名粉絲爭相朝聖，也湧入不少明星藝人，甚至是網紅共襄盛舉，卻也引發外界對於「公關票」、「蹭熱度」的話題。對此，藝人嘻小瓜就在IG上忍不住開酸，認為很多在社群平台狂洗BLACKPINK的人，可能連一首歌都哼不出來，只是單純想炫耀或蹭熱度而已。
記者詹鎰睿/綜合報導
嘻小瓜在IG限時動態上表示，「這兩天被一堆BP演唱會的洗版以後發現，不知道看演唱會的，有多少是平常根本不會聽BLACKPINK的歌，甚至連一首歌都哼不出來、跳不出來的人」，最後更開酸，「看這場演唱會，只是想要炫耀自己買得到票，或者吸一下熱度，看到其實真的覺得好特別。」
嘻小瓜也強調，自己並沒有酸葡萄的心態，「因為我原本是看19號的，最後我決定好好工作，當然我也不是超級鐵粉，但我至少70趴的歌曲都知道啦！」最後更直呼，「只是常常被罵蹭熱度的我，酸民不好意思，這些人才是真正蹭熱度啦！」
據悉，這次BLACKPINK旋風來台舉辦演唱會，兩天的門票都被秒殺，但在過程中不僅出現黃牛票，甚至還有名人疑似利用特權取得公關票的狀況，以及其他人「跟風」的現象，讓不少粉絲感到痛心，紛紛在網路上抱怨，也呼籲主辦單位以後應加強購票程序與制度。