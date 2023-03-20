蔡英文接見英訪團　盼秉持高標準挺台加入CPTPP　

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蔡英文表示，近年來，英國國會挺台灣的力量越來越大。像是去年2月，英國下議院在主席史都華發起下，舉行「台英友誼與合作」的辯論，當時多位議員為增進台英關係積極發聲，去年11月，英國國會外交委員會也來台訪問，展現對台灣的重視。
蔡英文表示，藉此機會特別感謝主席史都華對台情誼。所有好朋友對台灣的支持，都讓台灣感念在心，她也要感謝英國，從2021年起，就多次透過G7等多邊及雙邊的平台，重申維護台海和平及穩定的重要性，同時期待台灣和英國不論是在維護區域和平或是各領域上面的發展，都能有更多的合作交流。
蔡英文說，這些年來，英國是台灣推動離岸風電產業發展的關鍵夥伴，目前已經有超過30家英國離岸風電業者在台灣設立營運辦公室，她相信除了離岸風電產業，台灣和英國在供應鏈韌性、網路安全、醫療生技產業等領域，也能夠相輔相成，創造雙贏發展。
蔡英文也說，要祝福英國順利加入CPTPP，也希望英國秉持高標準的精神，支持台灣申請入會案，讓台灣和英國能夠持續深化夥伴關係。
最後蔡英文再次感謝貴賓來訪，促進台灣跟英國的合作交流，祝福行程一切順利，也期盼台灣的人文風情為大家帶來美好的回憶。
史都華致詞表示，今天非常榮幸與總統蔡英文會面，並感謝蔡英文的接待，他率領的6名國會議員代表團，一半成員來自保守黨，一半成員來自工黨，都是台灣的堅定友人。
史都華指出，台灣和英國有共通之處，像是英國是在歐洲大陸之外的島嶼，台灣是在亞洲大陸之外的島嶼。而兩國的人口不同，台灣的人口不到英國的一半，但有著相似的態度。
史都華說，他們意識到台灣比英國還更加民主，《經濟學人》的民主指數排名中，英國排名全球第18名，台灣排名全球第10，這顯示了台灣在過去30年來，民主如此蓬勃，30年來台灣歷經了相當大的變化，英國在800年內的變化可能還不及台灣，台灣是世界的民主燈塔。
史都華提到，很高興看到台英之間在經貿上有非常深刻連結，以及許多台灣人民到英國生活、工作，非常多台灣學生到英國大學就讀，他希望之後也可以看到越來越多英國學生來到台灣。