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蔡英文接見英訪團　盼秉持高標準挺台加入CPTPP　

▲總統蔡英文接見台英國會小組訪問團，祝福英國加入CPTPP，也希望英國秉持高標準的精神，支持台灣申請入會案。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文接見台英國會小組訪問團，祝福英國加入CPTPP，也希望英國秉持高標準的精神，支持台灣申請入會案。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

總統蔡英文今（20）日下午於總統府接見台英國會小組訪問團，期待台英雙方在維護區域和平及各領域發展上，有更多合作交流，也祝福英國順利加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），也希望英國秉持高標準的精神，支持台灣申請入會案。

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蔡英文致詞表示，首先歡迎主席史都華（Bob Stewart）率領台英國會小組來訪，這是國會小組這屆會期第一次訪問台灣，她相信將為台英雙方帶來更加緊密的交流。

蔡英文表示，近年來，英國國會挺台灣的力量越來越大。像是去年2月，英國下議院在主席史都華發起下，舉行「台英友誼與合作」的辯論，當時多位議員為增進台英關係積極發聲，去年11月，英國國會外交委員會也來台訪問，展現對台灣的重視。

蔡英文表示，藉此機會特別感謝主席史都華對台情誼。所有好朋友對台灣的支持，都讓台灣感念在心，她也要感謝英國，從2021年起，就多次透過G7等多邊及雙邊的平台，重申維護台海和平及穩定的重要性，同時期待台灣和英國不論是在維護區域和平或是各領域上面的發展，都能有更多的合作交流。

蔡英文說，這些年來，英國是台灣推動離岸風電產業發展的關鍵夥伴，目前已經有超過30家英國離岸風電業者在台灣設立營運辦公室，她相信除了離岸風電產業，台灣和英國在供應鏈韌性、網路安全、醫療生技產業等領域，也能夠相輔相成，創造雙贏發展。

蔡英文也說，要祝福英國順利加入CPTPP，也希望英國秉持高標準的精神，支持台灣申請入會案，讓台灣和英國能夠持續深化夥伴關係。

最後蔡英文再次感謝貴賓來訪，促進台灣跟英國的合作交流，祝福行程一切順利，也期盼台灣的人文風情為大家帶來美好的回憶。

史都華致詞表示，今天非常榮幸與總統蔡英文會面，並感謝蔡英文的接待，他率領的6名國會議員代表團，一半成員來自保守黨，一半成員來自工黨，都是台灣的堅定友人。

史都華指出，台灣和英國有共通之處，像是英國是在歐洲大陸之外的島嶼，台灣是在亞洲大陸之外的島嶼。而兩國的人口不同，台灣的人口不到英國的一半，但有著相似的態度。

史都華說，他們意識到台灣比英國還更加民主，《經濟學人》的民主指數排名中，英國排名全球第18名，台灣排名全球第10，這顯示了台灣在過去30年來，民主如此蓬勃，30年來台灣歷經了相當大的變化，英國在800年內的變化可能還不及台灣，台灣是世界的民主燈塔。

史都華提到，很高興看到台英之間在經貿上有非常深刻連結，以及許多台灣人民到英國生活、工作，非常多台灣學生到英國大學就讀，他希望之後也可以看到越來越多英國學生來到台灣。

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