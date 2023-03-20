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習近平堅持訪俄！分析：挑戰美國領導的全球秩序

▲中國最高領導人習近平選在此時出訪俄羅斯，背後政治意涵顯示其挑戰美國領導全球秩序的雄心。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國最高領導人習近平選在此時出訪俄羅斯，背後政治意涵顯示其挑戰美國領導全球秩序的雄心。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國最高領導人習近平在蒲亭被通緝過後，堅決走上「外交鋼索」出訪俄羅斯，北京方面形容這次訪問是「和平之旅」，預期能在俄烏戰爭促進和談；《CNN》分析認為，這顯示習近平試圖將自己塑造成一個全球政治家，並把中國描繪成一個能夠影響全球事件的維和者，目的在於挑戰美國領導的全球秩序。

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美國有線電視新聞網（CNN）在中俄元首會晤前針對習近平這次的堅定出訪進行分析，文章內提到中國在習近平致力奔走下逐漸被描繪成一個中立的「和平使者」形象，此前中國促成了沙烏地阿拉伯與伊朗達成協議恢復外交關係，從而取得了重大的外交勝利；同樣地，這次習近平以「和平」之名介入俄烏戰爭，也是為了展示中國在世界舞台上日益增長的外交影響力及其挑戰美國領導的全球秩序的雄心。

分析認為，習近平正在走上一條「外交鋼索」（Diplomatic tightrope）上，北京努力爭取成為一個全新世界秩序的領導者，但中國想加深與俄羅斯關係之餘，又擔心會進一步與歐洲為敵，特別是在中國致力於拉攏數個原為美國重要貿易夥伴的歐洲國家之際。

北京將此次訪問稱為「和平之旅」，預期習近平應該在促進和談方面能發揮建設性作用，但在許多西方國家看來，這是兩個長期以來自稱「堅定友誼」的獨裁者在歐洲戰火肆虐之際的愉快宴會。

文章提到，中國最高領導人在宣布出訪不久，國際刑事法院 (ICC) 蒲亭就發布了逮捕令，但習近平與其「最好的朋友」共進晚餐、宣布夥伴關係無上限的態度讓人難以信服，對這場戰爭是否真的能起到和平作用。

對於美國和歐洲大部分地區來說，習近平的訪問是對日益孤立的蒲亭的明確支持，此時俄羅斯的軍隊在前線正耗盡物資，俄羅斯經濟在西方制裁下更是舉步維艱；但西方官員對於中國考慮向俄軍提供援助表達擔憂，烏克蘭駐美大使馬爾卡洛娃 (Oksana Markarova) 也表示，「我們衷心希望中國不要成為這場可怕戰爭的幫兇。」

北京方面則否認這項指控，反指美國通過向戰場「煽風點火」提供烏克蘭武器來延長戰爭。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的中國研究專家哈特（Brian Hart）認為，習近平此時宣布這個預謀已久的訪問行程絕非巧合，這名中國領導人可以利用北京最近在中東取得外交勝利的勢頭來刻畫俄烏戰爭的走向。

然而解決戰爭是個更艱鉅的任務，關鍵挑戰在於習近平如何發揮影響力，以及其影響力又能在多大程度上影響或改變俄羅斯在未來戰爭中的行為。

哈特表示，「至今，我們還沒有看到習近平作出任何實際行動試圖結束這場戰爭。」

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