雲翔生日「告別影壇」　新作《屍房菜》恐成遺作

告別台灣3年，再度歸國的雲翔導演，特別選在今（20）日生日當天舉行「告別影壇」記者會，他把台灣當作第二故鄉，也特地讓長達16年的「雲翔宇宙」回歸台灣正式落幕，並自嘲新作《屍房菜》恐成遺作。
記者黃雅琪/台北報導
隨著新作《屍房菜》即將在台上映，除了片中許多演員和幕後團隊皆為台灣人並在台灣取景，令雲翔認為本片應被視為「正港國片」，也特地回歸這個「第二故鄉」向影壇告別，讓長達16年的雲翔宇宙正式落幕，特別選在生日當天於台灣電影文化重地「光點台北」舉行記者會，更是意義非凡！《屍房菜》男女主角劉宜豪和蔡書綺，與即將接力上映的另一新作《十三門徒》卡司陣容吳亦展、遲駿騰、林裕盛與洪良愷也連袂出席。
問到何以萌生息影念頭，雲翔提到電影產業沒落、深受疫情打擊與香港局勢險峻3大主因。16年來為了實現電影夢，他前前後後總共砸下高達3億台幣的製作資金卻苦無回收，即使是在作品皆有幸獲得發行的台灣，票房依然差強人意。拍完《十三門徒》、《屍房菜》兩部作品便遇上疫情爆發，令他一度想放棄上映，所幸受到前輩名導關錦鵬不斷鼓勵打氣，才讓這兩部作品得以呈現在觀眾面前。不過他終究認為懷抱電影熱忱的自己已死，還自我揶揄把《屍房菜》稱為「遺作」，更直呼今天既為生日也是忌日。