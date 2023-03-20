習近平抵達莫斯科！戰爭以來首度造訪 俄烏態度大不同
因應俄羅斯總統蒲亭的邀請，中國國家主席習近平於3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。稍早，習近平已經抵達莫斯科的伏努科沃國際機場，外界對於北京定調的「和平之旅」充滿高度關注，尤其是在國際刑事法院（ICC）對蒲亭下達逮捕令後，全球都在關心，這場中俄領袖的會談是否將對俄烏戰爭走向帶來重大影響。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國國家主席習近平已抵達莫斯科進行為期三天的訪問，屆時他將與俄羅斯總統蒲亭會面，這是自俄羅斯發動對烏克蘭的全面入侵以來，習近平首度造訪俄羅斯跟他「最好的朋友」會晤，中國外交部強調這場訪問將是一次友誼之旅、合作之旅、和平之旅。
《BBC》指出，習近平計劃在當地下午舉行非正式會談前，先與俄羅斯總統一對一共進午餐，正式的會談將在明（21）日在代表團參與下啟動。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「無論如何，在蒲亭與習近平針對烏克蘭問題交換意見時，將不可避免地觸及中國這項計劃中的話題；但當然，蒲亭總統將會做出詳盡的說明，讓習近平主席能夠從俄羅斯角度了解當前情勢的第一手資訊。」
與此同時，烏克蘭重申中國任何的「和平計劃」，都必須以俄羅斯軍隊完全撤出烏克蘭領土為前提展開。