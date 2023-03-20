習近平訪俄見「好朋友」蒲亭　預期聚焦6大議題

我是廣告 請繼續往下閱讀
蒲亭與習近平兩人在2018年設定兩國雙邊貿易額，預計要在2024年達到2000億美元，但這個目標隨著俄羅斯遭西方制裁、跨國企業陸續撤離，而中國企業隨即填補空缺之下，已經提前一年達成目標，為此這場會議上雙方應設立中俄雙邊貿易新目標。
俄烏戰爭
習近平有意將中國描繪成全球事件中立「和平使者」的形象，並挑選促成沙烏地阿拉伯與伊朗恢復外交關係後，順勢前往俄羅斯有意擔任俄烏斡旋人一職。對俄羅斯來說，習近平稱蒲亭是他最好的朋友，中俄友好關係更「沒有上限」；但對烏克蘭來說，作為「一帶一路」倡議成員，中國若真的能解決俄烏衝突，將來協助重建家園、基礎建設的承包計畫也將落到中企手上。如何達到雙方滿意的結果，將是習近平此行重要挑戰。
基礎建設
北京強調這場會議將加深中俄雙方關係，預計在擴建中俄關口上也會討論相關進展。俄羅斯貨物目前想進入東盟市場，可以透過中國出口，俄鐵目前正在開發與與其他東盟市場相連的越南鐵路系統連接，雙方對此項目的擴建或升級料將有所討論。
區域安全
在俄烏戰爭爆發過後，地緣政治對全球的影響愈發重要，區域安全成為各方角力著眼處。此次會議習近平料將與蒲亭談及如何與上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation，SCO）成員國在軍事安全方面的合作。
若中俄達成協議，上合組織將涵蓋整個歐亞大陸乃至東歐邊境，不僅對西方國家和北約來說是個威脅，更可能在「新冷戰」成為超越西方國家體系的組織聯盟。
地區貿易
中國與俄羅斯皆有意重建過去美國為首的全球秩序，與其他國家發展貿易合作的談判項目預計也會談及在歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union，EAEU）或金磚國家（BRICS）等區域貿易集團內簽訂成員國之間的協議。
金融支付系統
西方國家決定將特定俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，這是俄羅斯入侵烏克蘭以來最嚴重的金融制裁，但在這場會議上雙方料將談論人民幣跨境支付系統（Cross-border Interbank Payment System，CIPS）和俄羅斯金融資訊傳輸系統（SPFS）的關係；儘管此前美國警告中國，若與與SPFS或俄羅斯銀行卡支付系統MIR連接，將會被逐出SWIFT。