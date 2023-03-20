勸進轉戰北市立委！謝龍介發文「絕不相負、一起承擔」
參選台南市長以些微票數落敗的前國民黨籍市議員謝龍介，傳出有人勸進轉戰北市立委或爭取不分區席次。謝龍介今天(20日)「報告」他個人的2項考量：包括：「絕不相負」與「一起承擔」。推測可能再披藍袍爭取台南市區域立委席次。
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謝龍介在臉書發文，稱有媒體報導，說黨內有人勸進他到台北市參選立委，甚至還具體點名第二或第五選區，說得是煞有其事。他要老實向大家報告，這幾個月來，不同縣市，還有不分區席次，各種勸進聲浪都有，但他認為此時有兩項最主要的考量。
謝龍介指出，一是去年選舉時對台南鄉親的承諾，就算沒能當選市長，也絕不相負，能做多少就要做多少。其次是對台灣人民的責任，如今缺蛋、缺水、缺藥、缺電，結果從政者只想著排位置分權力，責問「這像什麼話？」
謝龍介表示，面對黨及明年的挑戰及困難，需要大家共同努力、一起承擔！他一路走來、始終如一，將會在國民黨最需要、最有價值、最有意義的戰場上，全力以赴！
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