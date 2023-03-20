習蒲會談神秘名單曝！蔡奇以「中央辦公廳主任」身份陪訪

我是廣告 請繼續往下閱讀
預計在第三日舉行的擴大形式會談中，俄羅斯6位副總理、總統幕僚奥列什金（Maxim Oreshkin）、經濟發展部長列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）、運輸部長薩韋利耶夫（Vitaly Savelyev）、財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）、俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）總監利哈喬夫（Alexei Likhachev）等其他政要都會參加。
中國方面陪同最高領導人訪俄的官員則包含，中共中央政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇、中央外辦主任暨中央政治局委員王毅、以及中國國務委員兼外交部長秦剛等人。
值得關注的是，蔡奇的頭銜除了中共中央書記處書記外，在本次訪俄行程中中國官媒首度宣布了「中共中央辦公廳主任」這項頭銜，證實了蔡奇已取代丁薛祥接掌中辦主任一職，丁薛祥則在先前的人大會議中被推選為中國國務院排名第一的副總理。
要擔任中辦主任一職必須獲得領導人的絕對信任，不僅負責中共中央機構的文書、會議等機要工作外，還負責高層領導人的安全警備、醫療保健等重要機密任務；蔡奇去年「入常」成為新一屆中央政治局常委，《星島網》專欄作者紀曉華分析指出，蔡奇也是習近平的閩浙舊部，相識超過35年，絕對忠誠之餘兼任「中南海大管家」一職，亦可提升中辦的權威和地位。