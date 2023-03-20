影／習蒲對談！習近平稱中俄有「相似目標」可共同達成

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會晤期間，蒲亭先是恭賀習近平連任國家主席，表示過去十年中國取得重大發展與突破，成功引起全球關注，並形容習近平是自己「親愛的朋友」（dear friend），羨慕中國快速發展之餘，俄羅斯也準備向北京提出解決俄烏衝突的建議？
蒲亭表示，「我們將有機會討論這個（俄烏衝突）問題，我們了解您基於正義原則和對國際法的基本承諾，您也知道我們總是對談判過程保持開放態度，屆時我們自然會討論所有能解決衝突的方案，包括你的倡議。」
習近平則告訴蒲亭，雙方有著相似的目標，兩人各自為了國家的繁榮作出貢獻，並提到俄羅斯明年有總統選舉，他相信俄羅斯人民會支持蒲亭，而中俄兩國應該有密切合作，共同實力目標。
《BBC》分析指出，北京和莫斯科對於想要實現的目標存在分歧。對於俄羅斯來說，蒲亭當然熱切表明希望中國支持他，並試圖將這次訪問描繪成中國對其全面入侵的支持。
然而，北京此次訪問有兩個目的，首先是北京試圖穩定與俄羅斯的關係，基於過去一年來中國在國際場合持續低調的態度，中方必須釋出相對善意；二來，習近平才剛在斡旋伊朗和沙烏地阿拉伯恢復外交關係方面取得了巨大的外交勝利，他很可能想趁勢追求俄羅斯和烏克蘭之間調解的機會，未必會全然支持俄羅斯。