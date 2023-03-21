支持蒲亭2024連任總統！外媒：凸顯習近平最大恐懼
中國國家主席習近平抵達莫斯科，進行為期3天的訪問，並與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會晤，談到雙方有相似目標，都各自為國家的繁榮作出貢獻。習近平還說，俄羅斯是他連任中國國家主席後訪問的第1個國家，俄羅斯明年（2024）也將舉行總統選舉，他相信俄羅斯人民會支持蒲亭連任。有外媒分析稱，這可能凸顯習近平亟欲鞏固權力的事實。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
美國保守派媒體《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）指出，習近平此番聲明至少有2個要點，第一，這再次表明習近平廣泛支持蒲亭的對烏戰爭和外交政策，如果習近平對戰爭有任何嚴重的懷疑，他就會避免發表這些言論；畢竟，習近平也知道，他的話將被刊在俄羅斯官方媒體上，發揮重要作用。
第二，對習近平來說，沒有比公開承認和保留不受質疑的政治權力更重要的事，他也為此做出巨大努力，包括以打擊貪腐之類的行動為幌子，除去既存或潛在的政治挑戰者。
面對西方對與中國投資和技術日益嚴格的審查，習近平迫切需要為國內經濟增長和科學研究，培養更好的基礎。然而，促進個人創新、自由市場，這些思想都與習近平背道而馳，他反而不斷執法的升級，更加嚴厲的打擊獨立企業家和科學家。
分析認為，有鑑於以上原因，習近平可能樂意表達對蒲亭的支持，但也在過程中，凸顯了自己對至高權力的深度執著。