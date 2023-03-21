藍營失190萬支持者！最新民調：侯友宜遭賴清德超車11.4%

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對於2024 台灣總統選民的支持傾向，民調詢問，「如果最後是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，您會傾向支持誰？」結果發現：36.2%賴清德，24.8%侯友宜，19%柯文哲，12.2%尚未能決定，7.8%沒意見、不知道、拒答。賴清德領先侯友宜11.4 個百分點，柯文哲屈居第三，只擁有一成九的支持。
這項發現透露了一個重要的訊息，那就是，2024 總統選舉競爭已重新洗牌，民進黨新任黨主席賴清德強勢崛起，大幅領先被外界看好將代表國民黨參選的新北市長侯友宜，以及民眾黨主席/前台北市長柯文哲。這會是2024 總統大選的重要轉折點嗎？值得關注。
和上個月相比，賴清德支持度上揚8.5 個百分點，侯友宜支持度重挫7.6 個百分點，柯文哲下滑0.5 個百分點，這樣的轉變不可謂不大，象徵上個月的總統選舉競爭結構被強力扭轉。賴清德原本落後侯友宜4.7 個百分點，如今反大幅超前侯友宜11.4 個百分點，並遙遙領先柯文哲17 個百分點。原因為何？基金會董事長游盈隆做出下列分析：
第一，過去四個月，賴清德支持度大起大落，最低是二月27.7%，最高是三月36.2%，兩者相差8.5 個百分點；整體走勢有強力往上的味道。
第二，過去四個月，侯友宜支持度更是大起大落，最高是去年地方大選剛結束時38.7%，最低就是現在三月24.8%，兩者相差13.9 個百分點；整體走勢呈現明顯一路下滑的態勢。
第三，相較之下，過去四個月總統支持度最穩定的是柯文哲，最高是今年1 月22.3%，最低是去年12 月17.8%，兩者相差4.5 個百分點；最近這兩個月則都維持在19%左右；
第四，整體來說，到目前為止，賴清德與侯友宜穩定地居前兩名，互有領先，柯文哲續居第三，迄無急起直追的跡象。惟最新的情勢演變，賴清德正大幅領先侯友宜11.4個百分點，侯友宜正陷入最低潮時期，選情會不會就此「定型化」？值得觀察。不過，嚴格來講，2024 總統選舉還沒正式開始，不要忘了，民主選舉的最重要特質就是結果的不確定性。
進一步分析，有以下幾點值得一提：首先，從年齡層看，不同世代的支持對象已出現明顯轉變。20-24 歲，賴清德以33.2%後來居上，柯文哲23.7%居次，侯友宜15.7%居第三；25-44 歲，柯文哲明顯領先賴侯兩人；45 歲以上，賴清德目前以至少6 個百分點的差距領先侯友宜，柯文哲在60 歲以上處處碰壁，只能獲得約6 個百分點的支持；
第二，從教育背景看，不同教育程度的選民有明顯不同的候選人偏好。大學及以上教育程度者，二成九支持柯文哲，二成八支持賴清德，二成三支持侯友宜；專科教育程度者，三成三支持賴清德，二成八支持侯友宜，二成一支持柯文哲；高中及高職教育程度者，四成支持賴清德，二成九支持侯友宜，二成一支持柯文哲；初/國中教育程度者，四成八支持賴清德，二成三支持侯友宜，6.8%支持柯文哲；國小及以下教育程度者，四成四支持賴清德，二成支持侯友宜，6.8%支持柯文哲。
第三，從主觀社會階層角度看（約略等於客觀社會階級），除最底層侯友宜一馬當先外，賴清德在其他各社會階層，包括上層、中上層、中層與中下階層，都最受青睞，所獲支持從四成九到三成四，和侯柯兩人都有明顯差距；
第四，從省籍族群看，賴清德是河洛人的第一選擇，侯友宜仍是客家人和外省人的最愛，柯文哲都居第三。具體地講，河洛人中，四成一挺賴清德，二成一挺侯友宜，一成八挺柯文哲；客家人中，三成挺侯友宜，二成九挺賴清德，二成四挺柯文哲；外省人方面，四成四挺侯友宜，二成挺賴清德，一成九挺柯文哲。
第五，從政黨支持傾向看，民進黨支持者中，八成一挺賴清德，7.2%挺柯文哲，6.3%%挺侯友宜；國民黨支持者中，七成四挺侯友宜，9.2%挺柯文哲，7.4%挺賴清德；民眾黨支持者中，六成四挺柯文哲，二成挺侯友宜，一成二%挺賴清德；中性選民中，一成七挺賴清德，一成七挺侯友宜，一成五挺柯文哲，五成一觀望。
第六，從地緣政治角度看，依據傳統七大區塊的劃分，賴清德目前在台北市、新北市、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏澎都拔頭籌，侯友宜只在基宜花東金馬居領先地位，柯文哲在中彰投和侯友宜在伯仲之間，其他地區都敬陪末座。
總的來說，2024 總統大選如果就是賴、侯、柯三人競爭，整體情勢已發生極大的變化，就在三月，賴清德乘勢而起，脫穎而出，侯友宜社會支持基礎出現動搖，柯文哲持續站穩一成九支持。這是國民黨2022 九合一地方選舉大勝後初次面對的局勢大翻轉，客觀形勢對國民黨轉趨嚴峻。未來如何演變？亟待密切觀察。
對於台灣政黨支持度的調查，民調發現，28.8%民主進步黨，17.9%中國國民黨，15%台灣民眾黨，4.4%時代力量，3.9%台灣基進，2.1%其他政黨合計，25.2%沒特別支持哪一個政黨，2.6%不知道。
與上個月相比，本月政黨支持的最大亮點是國民黨重挫9.2 個百分點，以及兩小黨的回魂。具體地講，民進黨支持度略升1.9 個百分點，達到兩成九，坐穩第一大黨的位置；國民黨支持度重挫9.2 個百分點，只剩一成八，回歸第二大黨；民眾黨上揚2.7 個百分點，到達一成五，位居第三大黨；時代力量上揚3.3 個百分點，台灣基進上揚2.9個百分點，雙雙脫離滅頂邊緣；中性選民下降4.1 個百分點。
整體來說，2023 年3 月，台灣人政黨支持傾向呈現國民黨崩盤，其他政黨都有不同程度上揚的現象，確實很不尋常。還記得國民黨二月支持度旱地拔蔥躍升5.6 個百分點，到達27.1%，不但創下2019 年10 月以來的最高紀錄，也是2019 年7 月以來第二次超越民進黨，成為第一大黨。但好景不常，這樣的稀有榮景竟只維持一個月，就被打回原形。此外，國民黨認同經歷三個月掉8.5 個百分點，而支持度一個月就掉9.2 個百分點，形同流失近180 萬支持者，可見過去一個月是關鍵，究竟發生了什麼事？需深切反省檢討。
本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2023 年3 月13 日到14 日兩天；對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1073 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣民意基金會。
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