2023世界快樂報告出爐！這國奪冠6年 台灣排名亞洲第4
聯合國資助的機構於昨（20）日發表本年度《世界快樂報告（World Happiness Report 2023）》，顯示北歐國家芬蘭連續6年蟬聯「最快樂國家」的寶座，前十名分別是芬蘭、丹麥、冰島、以色列、荷蘭、瑞典、挪威、瑞士、盧森堡及紐西蘭，台灣則排名第27名，於亞洲排名第4。
記者李惠婷/綜合報導
2023年評比報告指出，縱使近年發生新冠肺炎疫情及俄烏戰爭等全球危機，但多數國家對2020年至2022年全球生活滿意度的平均值與疫情爆發的前幾年一樣高。這項調查本次訪問137國共10萬人，會綜合受訪者對各自國人的快樂程度及各國經濟與社會數據，這次更特別納入社群媒體數據，以比較新冠疫情流行前與後人們的情緒變化。
蟬聯6年冠軍的芬蘭，人口數為550萬，推特帳號thisisFinland指出，透過街訪能得知，芬蘭人認為快樂因子不外乎自由、信任 、平等、安全，這些因素運作得宜，大眾就能構築幸福快樂。
台灣部分則排名全球第27名，在亞洲地區僅次於以色列、新加坡及阿拉伯聯合大公國。此外，日本排名第47名，南韓排名第57名，中國大陸排名第64名，香港排名第82名。
遭受俄羅斯侵略的烏克蘭，今年的排名卻從去年的98名上升至92名，俄羅斯也從80名上升至70名。最不幸福國家則是阿富汗，該國已從2020年墊底至今。