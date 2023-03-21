二膽兵屬「投共」重罪？ 邱國正：罪名界定須由檢調認定
金門二膽島上兵陳嘉壎9日傳出離營失聯，陸委會證實人在中國廈門，金門地檢署已於17日發布通緝，並透過法務部向中國提出遣返請求。針對陳嘉壎「投共」是否屬於重罪？國防部長邱國正今（21）日表示，罪名的界定由檢調單位調查後認定，國軍不會參與或提供意見。
記者呂炯昌／台北報導
行政院長陳建仁今日繼續赴立院施政報告並備詢，會前媒體詢問金門上兵失聯游到廈門，邱國正表示，對當事人猜疑很多，關於是什麼問題造成，須由當事人去講話，國防部多方了解包括內部管理、外面生活問題、感情、家庭問題，或是部隊裡發生不愉快的事等，軍方大概都有答案。
邱國正說，不能對外講的原因，是怕說法變成片面之詞，國軍推託責任，等當事人來講，講了以後，再核對，等看看雙方看法合或不合，再做一個說明。
至於逃亡士兵是否認定投共，邱國正表示，通緝與否這要由法務人員鑑定，憲兵隊都有帶檢調來查，相關事實都有了解，會由法務人員判斷。檢調看完證據後要通緝，國防部沒有其他意見。
是否協助家屬申辦台胞證到對岸探視，邱國正指出，國防部只能幫家屬了解手續怎麼辦，不可能陪同，家屬應該會有自己想問的話，國防部不會託話，不會下指導棋，就是公平處理問題。