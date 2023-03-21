電價將調漲！工研院分析3面向　助半導體提升用電競爭力

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產科國際所指出，根據經濟部能源局統計，2021年製造業部門用電量約1574億度，占全台總用電量的55.5%，為最主要的用電部門；製造業部門中，資訊電子業用電量為最大宗，達600.6億度，占製造業部門用電的38.1%，占全台總用電的21.2%。
另依照台電行業用電統計，半導體製造占資訊電子業用電的58.1%，產科國際所估算半導體製造用電約348.9億度。
產科國際所分析表示，2021年製造業平均用電1度可產出新台幣47.1元附加價值，資訊電子業則可產出67.6元附加價值，僅次於機械設備業的101.9元。半導體業每用1度電可產出54.5元附加價值，優於整體製造業平均水準。
產科國際所指出，製造業為台灣重要成長引擎，半導體產業是其中貢獻主力，用電量雖大，不過用電競爭力亦強。
產科國際所表示，2021年隨著全球景氣復甦，全球主要半導體領導企業用電量均上升10%至28%，台灣企業上升9.8%至12.6%，用電量上升符合產業趨勢，台灣企業並未特別凸出。
至於用電量占比，產科國際所指出，韓國三星（Samsung）和SK海力士（Hynix）用電均突破250億度，約占韓國製造業用電的17%。台積電與日月光用電約占台灣製造業用電的14%，也未異常。
產科國際所表示，由於歐美國家經濟發展程度高，勞工與電力成本也高，附加價值衡量的用電效率也較高，德州儀器（TI）及英飛凌（Infineon）每度電約可創造3.2至5.1美元附加價值，高於台積電及日月光的1.8至2.4美元，台灣企業在用電競爭力仍有精進空間。
產科國際所指出，台灣企業可檢視個別產品效率，從產品角度檢視用電效率，淘汰效率差的舊世代產品，並可展開全球布局，以戰略地位的角度思維規劃投資建廠，此外，企業還可透過垂直整合，如整合晶圓製造與封測，提升產品價值，進一步提升用電競爭力。（編輯：張均懋）1120321