小S曝許雅鈞是「隱形爸爸」 女兒像單親：遇大事才出現
小孩總是比較愛黏媽媽，綜藝一姐小S（徐熙娣）與3個女兒感情要好，還帶著她們一起南下高雄朝聖BLACKPINK演唱會，堪稱是模範媽媽，她主持節目《小姐不熙娣》時，形容老公許雅鈞在家裡是「隱形爸爸」，小孩會覺得自己是單親家庭，所有心事都找媽媽傾吐，只有遇到大事才會找爸爸討論，讓來賓嚇了一跳。
記者江芷稜/綜合報導
小S與許雅鈞結婚18年，感情相當不錯，去年遭汪小菲爆料私事，她低調不予理會，夫妻生活未受影響，今年還一起去澳洲度假。她經常在《小姐不熙娣》聊到老公趣事，包括半夜愛玩iPad裡的象棋遊戲，不懂得育兒技巧，逗得大家哈哈大笑。
最近《小姐不熙娣》邀請潘若迪、小馬（倪子鈞）與小刀談論當爸爸後的轉變，小S也難得透露「我老公在家裡屬於『隱形爸爸』，小孩會覺得她們是單親的」，因為女兒們都會跟她分享心事，除非遇到重大決定，許雅鈞才會現身與孩子們一起討論。
小S解釋說，例如晚上要不要全家一起吃火鍋，老公才會出現，讓助理派翠克忍不住噴飯，「這算哪門子重大決定？」她自己也笑了出來，表示平時晚餐都自己下廚煮菜，老公則會邀請大姑、小姑和大S等家人，這些算是家庭聚會，算是重大決定，許雅鈞才會出面討論。