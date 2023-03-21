如果有時光機　陳俞安母慟：那條路不能走！

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家屬委任律師陳鄭權表示，依據桃園市交通局核定的交通維持計畫圖，工地範圍只有在文中路分隔島的北側車道，但是從警方所繪製的交通事故現場圖可以發現，工地範圍已經逾越到對向車道。加上沒有依照核定內容佈設正確的警告標誌，現場的警示燈號也不足，恐是造成本次事故的主因。其次，文中路的道路線型並非筆直，若工地的警示設備未盡完善，很容易造成駕駛人誤判，進而引發交通事故。
此外，從陳俞安騎乘的機車車頭沒有撞擊痕跡的徵象，可以推斷工地圍籬未確實固定牢靠，且圍籬與工作井沒有保持適當距離，因此導致陳俞安於撞擊後直接摔落工作井中。另依照相關工安規定，工作井必須設置雙層防護網，以防止人員墜落，但是從事故現場照片可明顯看出，工地的工作井僅設置單層防護網，防護強度明顯不足。
委任律師李仲唯表示，雖然本案污水下水道工程是採BOT方式由民間廠商興建，但是該工程屬於公共建設，而且事發工地位處重要道路上，屬於公共設施。另外市府對廠商仍有監督管理之責，而市府怠於督導而致本件憾事發生，因此市府仍
李仲唯進一步說明，有關賠償金額5,200萬餘元，分為醫療費及喪葬費用45萬元、父母2人扶養費共195萬元。再加上陳俞安事發時年僅27歲，正值國手生涯的黃金時期，而陳俞安父母耗費多年心力養育愛子，細心栽培使其成為運動國手，代表國家勇奪佳績，因陳俞安驟然離世而導致精神上受有比一般人更大的痛苦，因此一併請求精神慰撫金2人各2,500萬元，共計5,000萬元。
陳俞安父母批評，桃市府案發後一再聲稱本案係單純交通意外事故，與污水下水道工程無關，但是根據委任律師的調查比對，很明顯為施工的人為缺失。自己不僅痛失寶貝兒子，亦使社會失去熱心奉獻的教練，國家更喪失優秀的運動選手。因此沉痛呼籲市府應確實督導公共建設廠商落實相關工安防護措施，並就本案負起國家賠償責任。