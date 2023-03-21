單身族注意！交友社「2話術手法」曝光　自保招數必學

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消保官王德明前情提要，過去300件案件中「有9成都是實體據點」，只有10%才是APP等網路交友服務，因此呼籲民眾除了提防網路交友陷阱外，實體據點也千萬別掉以輕心。消保處去年起深入台北市、台中市、高雄市等大都會區15家交友社，發現全部違規（包含「定型化契約審閱期」、「建管查核不合格」、「消防查核不合格」）有4家，其中違反定型化契約審閱期的有10家之多。
消保處深入查核下來發現，現今有15家交友服務業者竟趁消費者需要高額參與費，加上多數參與成員都是年輕男女，拿不出20-30萬參與費時，要求簽下「購物分期付款申請暨約定書」，一般消費者可能就傻傻簽下去，但上頭「連帶保證人」、「空白本票」欄位卻隱藏大大陷阱。
王德明解釋，若消費者邀請朋友擔任「連帶保證人」，資融公司可以直接跨過主債務人向友人要求給付金額，與「保證人」大大不同；另外空白本票更是可怕，若消費者傻傻簽署，資融公司不須訴訟就能逕行向法院聲請「強制執行」，年息高達16%。對此，消保處今也說明已與內政部營建署討論納入應記載不得記載事項討論，希望能研修將「連帶保證人」、「空白本票」等納入規定，希望今年底即可上路。
在此之前消保處先祭出3大要訣請消費者簽署務必看仔細，包含：
🟡注意業者的評價及各項費用計收方式。簽約前詳細審閱契約書，瞭解雙方權利義務之重要資訊。若有使用分期付款，應留意收費項目及是否有違約金、遲延利息或另外收取其他費用，以評估是否在能力負擔範圍。
🟡記得留存契約書及分期付款申請書各一份。避免日後發生爭議時無從知悉或確認相關資訊。
🟡簽約時勿簽立空白「本票」。避免日後發生爭議時，業者可能會直接向法院聲請本票裁定，強制執行財產或強制扣薪，對權益影響甚鉅。