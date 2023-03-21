內幕／好感度遠勝侯友宜卻不選　盧秀燕避鋒頭以免得罪人

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但身為大姊頭的盧秀燕，任內並未積極拉幫結派，她的市府團隊，第一任任期找來立委楊瓊瓔擔任副市長，協助她經營舊縣區，這次再找同樣有立委經歷的王育敏擔任副市長。中部其他藍委如江啟臣、前立委顏寬恆家族，都與她友好，現任的台中市新聞局長鄭照新原本是江啟臣班底，研考會主委劉彥澧是台北市議員徐巧芯的老公。盧秀燕用人，與黨內各派系等距，既不得罪人，又能拉抬自己高度，這就是盧秀燕一貫給自己的人設。
「人人好」的盧秀燕，在網路對政治人物的好感度調查中，還超越侯友宜；台中基層里長也發動連署，挺盧秀燕參選總統。但盧秀燕卻直接表態，沒有意願，不會參選總統。
親近盧秀燕人士說，盧秀燕從來就不會打沒把握的仗，國民黨既然有多數人挺侯友宜，且黨內要推出女性總統候選人的機會也較低，此時的盧秀燕沒必要強出頭，至於副總統一職，雖是一人之下萬人之上的職位，但坦白說也無實權，不如就繼續把重心放在中台灣的治理平台，累積自己實力，出了北北基桃，就是盧秀燕的勢力最大，這樣也沒什麼不好。
不過該人士也認為，盧秀燕雖不會「主動」參選2024，但若未來國民黨的總統候選人，誠意熱邀盧秀燕搭檔，盧秀燕評估態勢後，還是有可能撩下去，助國民黨一臂之力。「比起侯友宜，盧秀燕更沉穩、看得更遠，只要有足夠實力，機會永遠都在。」