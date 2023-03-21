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內幕／好感度遠勝侯友宜卻不選　盧秀燕避鋒頭以免得罪人

▲台中市長盧秀燕是中霸天，卻堅持不參與總統大選。（圖／台中市政府提供，2023.03.18）
▲台中市長盧秀燕是中霸天，卻堅持不參與總統大選。（圖／台中市政府提供，2023.03.18）

記者何哲欣／台中報導

新北市長侯友宜最被看好，代表國民黨參選明年總統，不過在中部政壇實力雄厚的台中市長盧秀燕，也獲基層力挺，呼籲盧參選總統。相較於侯友宜遲不表態，盧秀燕反而是多次挑明，不會選總統、也不會與誰搭檔參選副總統。與盧秀燕親近的人士分析，盧秀燕與侯友宜作風類似，不想落人口舌，現階段都以市政優先，刻意淡化自己黨派色彩，避免捲入政黨惡鬥烽火，且相較於侯友宜，盧更信奉自己老二哲學，現階段目標是要穩住自己在中部的地盤。

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盧秀燕是媒體出身，深知如何經營自己形象，吸引選民眼球。盧秀燕2018年以82萬票打敗當時尋求連任的台中市長林佳龍，去年更上層樓，得票率高達59.35%；她推動中台灣區域治理平台，目前已有8縣市加入，儼然中部政壇的大姊頭。

但身為大姊頭的盧秀燕，任內並未積極拉幫結派，她的市府團隊，第一任任期找來立委楊瓊瓔擔任副市長，協助她經營舊縣區，這次再找同樣有立委經歷的王育敏擔任副市長。中部其他藍委如江啟臣、前立委顏寬恆家族，都與她友好，現任的台中市新聞局長鄭照新原本是江啟臣班底，研考會主委劉彥澧是台北市議員徐巧芯的老公。盧秀燕用人，與黨內各派系等距，既不得罪人，又能拉抬自己高度，這就是盧秀燕一貫給自己的人設。

「人人好」的盧秀燕，在網路對政治人物的好感度調查中，還超越侯友宜；台中基層里長也發動連署，挺盧秀燕參選總統。但盧秀燕卻直接表態，沒有意願，不會參選總統。

親近盧秀燕人士說，盧秀燕從來就不會打沒把握的仗，國民黨既然有多數人挺侯友宜，且黨內要推出女性總統候選人的機會也較低，此時的盧秀燕沒必要強出頭，至於副總統一職，雖是一人之下萬人之上的職位，但坦白說也無實權，不如就繼續把重心放在中台灣的治理平台，累積自己實力，出了北北基桃，就是盧秀燕的勢力最大，這樣也沒什麼不好。

不過該人士也認為，盧秀燕雖不會「主動」參選2024，但若未來國民黨的總統候選人，誠意熱邀盧秀燕搭檔，盧秀燕評估態勢後，還是有可能撩下去，助國民黨一臂之力。「比起侯友宜，盧秀燕更沉穩、看得更遠，只要有足夠實力，機會永遠都在。」

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