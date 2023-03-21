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若台宏斷交藍委喊應負責　陳建仁：為何不追究中國打壓？

▲陳以信今於立法院質詢要求，若台宏斷交政府應該負責。陳建仁答詢說絕不與中國進行金錢外交競爭，並反問為何不追究中國打壓？（圖／翻攝國會頻道）
▲陳以信今於立法院質詢要求，若台宏斷交政府應該負責。陳建仁答詢說絕不與中國進行金錢外交競爭，並反問為何不追究中國打壓？（圖／翻攝國會頻道）

記者翁子竣／台北報導

台灣邦交國近來又拉警報，先是宏都拉斯政府擬與中國建立正式關係，近期又傳出巴拉瓜恐外交轉向。對此，國民黨立委陳以信今（21）日於立法院質詢，具體要求若台宏斷交，政府應該負政治責任，並向國人交代。行政院長陳建仁答詢則表示，會努力維持邦交，但絕不與中國進行金錢外交競爭，他也反問，為何不追究中國打壓台灣？要做外交凱子？

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立法院今上午進行總質詢，國民黨立委陳以信表示，外交部長吳釗燮上任後，邦交國斷交現僅剩14國，還可能只剩下13國。他詢問陳建仁，若宏都拉斯與台灣斷交，要怎麼跟國人交代？陳建仁答詢說，若台宏受中國利誘斷交，我方會感到相當遺憾，會維持最大努力維持邦交。

陳以信追問，若台宏斷交，行政院是否要向國人道歉？或者要求部長負責？陳建仁重申說，我方與中國絕不能進行金錢外交競爭，並把原因一五一時告訴民眾，讓民眾了解，全民自有公論。

對於陳建仁回答，陳以信則不解痛批「顧左右而言他」，陳建仁卻反問，為什麼不去追究中國不斷打壓台灣？現在要做外交凱子？是中國打壓才造成台灣這樣。他也強調，邦交國很重要，但邦交國維持若要靠凱子外交，或一帶一路這樣的詐騙方式進行，難道我方還要跟中國競爭？

陳以信進一步問，台灣與梵蒂岡關係是否穩定？陳建仁表示，兩國邦誼不錯也沒有靠金錢，但中國是以金錢外交，來拔走我方邦交國。陳以信指出，那是中國作法，台灣有台灣的做法，我方是靠感情與交情。

未料，陳建仁此時再反擊，覺得交情、感情夠？為什麼前總統馬英九任內也失去6個國家？聞此，陳以信質疑，那是前總統陳水扁政府時期，馬任內只與甘比亞斷交，且是因甘比亞總統有腦瘤，甚至與台灣斷交後，中國2年後才與甘比亞建交，他痛批陳建仁「外交完全外行。」

陳建仁則說，他外交是外行，但不應該以金錢外交方式與中國互相競爭。吳釗燮則表示，若有友邦向我方索要金錢數目，是我方不應該去付的，若為維持邦交付錢，「我對不起天、我對不起地、我對不起這個國家。」

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