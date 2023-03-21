若台宏斷交藍委喊應負責　陳建仁：為何不追究中國打壓？

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陳以信追問，若台宏斷交，行政院是否要向國人道歉？或者要求部長負責？陳建仁重申說，我方與中國絕不能進行金錢外交競爭，並把原因一五一時告訴民眾，讓民眾了解，全民自有公論。
對於陳建仁回答，陳以信則不解痛批「顧左右而言他」，陳建仁卻反問，為什麼不去追究中國不斷打壓台灣？現在要做外交凱子？是中國打壓才造成台灣這樣。他也強調，邦交國很重要，但邦交國維持若要靠凱子外交，或一帶一路這樣的詐騙方式進行，難道我方還要跟中國競爭？
陳以信進一步問，台灣與梵蒂岡關係是否穩定？陳建仁表示，兩國邦誼不錯也沒有靠金錢，但中國是以金錢外交，來拔走我方邦交國。陳以信指出，那是中國作法，台灣有台灣的做法，我方是靠感情與交情。
未料，陳建仁此時再反擊，覺得交情、感情夠？為什麼前總統馬英九任內也失去6個國家？聞此，陳以信質疑，那是前總統陳水扁政府時期，馬任內只與甘比亞斷交，且是因甘比亞總統有腦瘤，甚至與台灣斷交後，中國2年後才與甘比亞建交，他痛批陳建仁「外交完全外行。」
陳建仁則說，他外交是外行，但不應該以金錢外交方式與中國互相競爭。吳釗燮則表示，若有友邦向我方索要金錢數目，是我方不應該去付的，若為維持邦交付錢，「我對不起天、我對不起地、我對不起這個國家。」