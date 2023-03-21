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SOGO日本展百家美食現吃　花千元抽「6萬日本機票+住宿」

▲SOGO春櫻盛開北海道展開跑，集結百家品牌美食、伴手禮齊發。花千元能抽獎價值超過6萬元的「台北-福岡雙人來回機票+住宿」、消費滿2千則有機會抽中「台北-東京雙人來回機票」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲SOGO春櫻盛開北海道展開跑，集結百家品牌美食、伴手禮齊發。花千元能抽獎價值超過6萬元的「台北-福岡雙人來回機票+住宿」、消費滿2千則有機會抽中「台北-東京雙人來回機票」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

疫情解封後、全台最大日本展來了，SOGO春櫻盛開北海道展今（21）日開跑，集結百家品牌美食、伴手禮齊發，其中初登場29家、日本職人實演11家，有信心給足消費者商品最齊全的熟悉日本味，包括わらく堂能拉長15cm的起司蛋糕、NPTC長崎蛋糕、KINOTOYA札幌農學校牛奶餅乾等。超即時慶祝WBC經典賽日本隊逆轉勝挺進冠軍戰，今明兩天快閃祭出「燒紅玉可樂餅買5送1」優惠。花1000元能抽獎價值超過6萬元的「台北-福岡雙人來回機票+住宿」、消費滿2000元則有機會抽中「台北-東京雙人來回機票」。

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3/21～4/5開跑的SOGO春櫻盛開北海道展，集結百家品牌知名美食、伴手禮齊發，有將近三分之一的北海道海鮮、甜點等商品，今年春季參展品牌較去年增加3成、初登場品牌也增加1倍，解封後迎接跨海來台實演的日本職人，也較去年增加了3倍。不少主顧客遇到熟悉的品牌老闆，還脫口直說「好久不見」。業者預估本展業績上看4千5百萬，要比去年成長20％，且有信心直呼「很有機會可超標」。更超即時慶祝WBC經典賽日本隊逆轉勝挺進冠軍戰，今明兩天快閃祭出「燒紅玉可樂餅買5送1」優惠。

每次現場最吸睛的日本職人實演美食，則聚焦北海道工坊「豪華海鮮丼」、可樂餅俱樂部「辛明太子可樂餅」，資歷38年的「青森墨魚飯」，大阪鳴神本舖「多蜜肉醬章魚燒」、玉子燒 松下本店「明太子玉子燒」等。12F Lobby茶屋特選料理實演還有初登場的大阪香料咖哩「蟹爪奶油可樂餅咖哩飯」，及初登場土三寒六 讚岐うどん「龍馬烏龍麵」。

▲飽滿入味的「青森墨魚飯」，令人食指大動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲飽滿入味的「青森墨魚飯」，令人食指大動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超即時慶祝WBC經典賽日本隊逆轉勝挺進冠軍戰，今明兩天快閃祭出「燒紅玉可樂餅買5送1」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超即時慶祝WBC經典賽日本隊逆轉勝挺進冠軍戰，今明兩天快閃祭出「燒紅玉可樂餅買5送1」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
今年北海道甜點特輯，初登場人氣甜點品牌陣容強大，「わらく堂-拉長起司蛋糕」使用100%北海道起司和牛奶製作的起司蛋糕，軟嫩Q彈有如麻糬口感，咬起來奶香十足卻不黏牙，還可牽絲拉長到15cm，有夠驚人。北見鈴木製菓「北海道草莓牛奶巧克力夾心餅乾」，把草莓清爽的酸味與濃醇煉乳融化在嘴裡；道南食品則帶來慶祝北海道命名150周年紀念的「北海道179市町村骰子牛奶糖」，濃郁滋味搭配179個市町村名包裝具收藏價值；以及壺屋入口即化的「杏仁白巧克力夾心餅乾」等，實在很容易買到失控。

水果系甜點則推薦MORIMOTO「北之散步道」，將北海道特有的雷電哈密瓜、草莓、藍靛果等水果，搭配餅乾與巧克力；SOGO還首賣搭配北海道名水的支笏伏流水製作的MORIMOTO「太陽滿點果凍」。另外還有柳月「季節限定 草莓年輪蛋糕」、若狹屋本舗「夕張哈密瓜夾心餅乾」等果甜系名物。

▲尺寸超巨大的現做美味章魚燒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲尺寸超巨大的現做美味章魚燒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不用出國也能吃得到日本道地美味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不用出國也能吃得到日本道地美味。（圖／記者蕭涵云攝）
熱愛咔滋口感的咀嚼控，則必買六花亭的新商品「起士脆餅」、ROYCE’「巧克力洋芋片」、Calbee「洋蔥馬鈴薯塊」、KINOTOYA札幌農學校「牛奶餅乾」等超人氣伴手禮。另外，同是初登場的NPTC長崎縣特產「長崎蛋糕(原味)」，京都代表則有SOGO首賣的茶茶小王子X平安京茶事合作「京都宇治抹茶生乳捲套餐」。

活動期間，於忠孝館憑快樂購卡當日消費累積滿1000元，即可兌換「日本展100元電子折價券、日本製有田燒水玉小丼碗」等好禮，數量有限，送完為止！於12F活動會館，持快樂購卡當日累積消費滿2000元，有機會抽中頭獎「ANA台北-東京經濟艙雙人來回機票」(價值30,000元)。好康再加碼，活動期間於12F日本展長崎物產區，持快樂購卡當日累積滿1000元，有機會抽中台灣虎航 台北-福岡雙人來回機票＋JR九州雙人鐵道PASS＋長崎市稻佐山觀光hotel雙人住宿券(價值約63,388元)」。

▲「わらく堂-拉長起司蛋糕」奶香十足、口感軟嫩不黏牙，竟可牽絲拉長到15cm。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「わらく堂-拉長起司蛋糕」奶香十足、口感軟嫩不黏牙，竟可牽絲拉長到15cm。（圖／記者蕭涵云攝）
▲最力挺SOGO日本展的串仟，份量豪邁。（圖／記者蕭涵云攝）
▲最力挺SOGO日本展的串仟，份量豪邁。（圖／記者蕭涵云攝）
▲北海道特有水果冰淇淋，哈密瓜、藍靛果口味必吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲北海道特有水果冰淇淋，哈密瓜、藍靛果口味必吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲SOGO春櫻盛開北海道展，集結百家品牌美食、伴手禮齊發。（圖／記者蕭涵云攝）
▲SOGO春櫻盛開北海道展，集結百家品牌美食、伴手禮齊發。（圖／記者蕭涵云攝）

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