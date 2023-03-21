SOGO日本展百家美食現吃　花千元抽「6萬日本機票+住宿」

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每次現場最吸睛的日本職人實演美食，則聚焦北海道工坊「豪華海鮮丼」、可樂餅俱樂部「辛明太子可樂餅」，資歷38年的「青森墨魚飯」，大阪鳴神本舖「多蜜肉醬章魚燒」、玉子燒 松下本店「明太子玉子燒」等。12F Lobby茶屋特選料理實演還有初登場的大阪香料咖哩「蟹爪奶油可樂餅咖哩飯」，及初登場土三寒六 讚岐うどん「龍馬烏龍麵」。
今年北海道甜點特輯，初登場人氣甜點品牌陣容強大，「わらく堂-拉長起司蛋糕」使用100%北海道起司和牛奶製作的起司蛋糕，軟嫩Q彈有如麻糬口感，咬起來奶香十足卻不黏牙，還可牽絲拉長到15cm，有夠驚人。北見鈴木製菓「北海道草莓牛奶巧克力夾心餅乾」，把草莓清爽的酸味與濃醇煉乳融化在嘴裡；道南食品則帶來慶祝北海道命名150周年紀念的「北海道179市町村骰子牛奶糖」，濃郁滋味搭配179個市町村名包裝具收藏價值；以及壺屋入口即化的「杏仁白巧克力夾心餅乾」等，實在很容易買到失控。
水果系甜點則推薦MORIMOTO「北之散步道」，將北海道特有的雷電哈密瓜、草莓、藍靛果等水果，搭配餅乾與巧克力；SOGO還首賣搭配北海道名水的支笏伏流水製作的MORIMOTO「太陽滿點果凍」。另外還有柳月「季節限定 草莓年輪蛋糕」、若狹屋本舗「夕張哈密瓜夾心餅乾」等果甜系名物。
熱愛咔滋口感的咀嚼控，則必買六花亭的新商品「起士脆餅」、ROYCE’「巧克力洋芋片」、Calbee「洋蔥馬鈴薯塊」、KINOTOYA札幌農學校「牛奶餅乾」等超人氣伴手禮。另外，同是初登場的NPTC長崎縣特產「長崎蛋糕(原味)」，京都代表則有SOGO首賣的茶茶小王子X平安京茶事合作「京都宇治抹茶生乳捲套餐」。
活動期間，於忠孝館憑快樂購卡當日消費累積滿1000元，即可兌換「日本展100元電子折價券、日本製有田燒水玉小丼碗」等好禮，數量有限，送完為止！於12F活動會館，持快樂購卡當日累積消費滿2000元，有機會抽中頭獎「ANA台北-東京經濟艙雙人來回機票」(價值30,000元)。好康再加碼，活動期間於12F日本展長崎物產區，持快樂購卡當日累積滿1000元，有機會抽中「台灣虎航 台北-福岡雙人來回機票＋JR九州雙人鐵道PASS＋長崎市稻佐山觀光hotel雙人住宿券(價值約63,388元)」。