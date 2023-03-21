4天2度出席中部產業聚會 賴清德：智慧醫療將厚增國力
副總統賴清德今出席「大肚山產業數位新南向論壇」時指出，百年大疫促使台灣的智慧醫療發展得更成熟，服務效能強的醫院，未來勢必朝新南向和邦交國開疆闢土，可望帶領醫療產業界向世界發展，厚增台灣的數位國力。
記者顏幸如／台中報導
賴清德4天內連續出席中部企業界的磐石會會長交接、大肚山產業數位新南向論壇，皆由總統府祕書長林佳龍作陪。林佳龍在台中市長時期與中部企業界交好、催生大肚山產創基金會，基金會今（21）日舉辦論壇，主題為「智慧醫療前進海外新市場」，除了科技界、產業界，還有多位醫界大老參加。
副總統賴清德致詞時指出，自己行醫時還是「三長兩短」（掛號、等看診、領藥時間長；問診、說明病情短）時代，引起在座一片笑聲。但他發現台灣醫界在百年大疫期間飛快進步，5G化解了「三長兩短」，人工智慧加上大數據分析、物聯網服務，讓醫療直通家裡甚至偏鄉，病患獲得精準的診斷。
賴清德說，最近好幾次到醫院拜訪，對大家的進步和成績既欽佩又驚訝，台灣智慧醫療發展相當成熟，ICT產業更是推陳出新。醫院服務實力強，效能很好的醫院未來勢必走出國門，自己去年邀請幾位醫院院長，共同討論醫院如何往新南向國家輸出，衛福部也和醫界產業組成MET團隊（台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會）共同合作，未來將到邦交國、新南向國家蓋醫院。
賴清德指出，台灣的醫療產業也非常強，但受限很多國家列為特許行業，必須透過大型醫院先到海外從事醫療服務、開疆闢土，再帶入台灣產業界產品，讓數位醫療產業不只立足台灣，更能走向國際，開創台灣的數位醫療國力。