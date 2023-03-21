3月竟吹起焚風？台東狂飆36.6度 鄭明典：這季節很少見
真的有夠熱！今（21）日中午台灣各地感受都較悶熱，不少南部、東部的氣象測站都觀察到攝氏30度以上的高溫，其中台東還出現「焚風」，12點28分時飆出攝氏36.6度的全台最高溫，氣象局更罕見在3月發布「高溫資訊」。氣象局長鄭明典指出，近期較暖熱的原因主要是大環境吹偏南風到西南風，位於背風側的台東才會出現超高溫，「過去這樣的情況在3月其實不算常見」，不過春季的天氣系統變化快速，本就難以捉模，預計明（22）日各地均溫還會再上升1至2度，攝氏35度或以上的高溫可能會更頻繁出現，請民眾多加注意。
記者張志浩/綜合報導
氣象局表示，今日天氣晴朗炎熱，東南部地區有焚風發生，今日中午前後針對台南市、高雄市近山區或河谷及台東縣發布黃色燈號「高溫資訊」，提醒民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。
針對近期各地較高的溫度，氣象局長期預報課課長羅資婷表示，歷年全台3月均溫為攝氏22至23度，而今日飆出攝氏36.6台東，歷年3月均溫為攝氏21.8度，雖然兩者比較無直接關聯，但就今天單日最高溫的情況，在過去的3月仍算特殊。
鄭明典提醒，受到近期偏南風的影響，本週五前各地都會是較暖熱的天氣型態，尤其明日才是本週最熱的一天，觀測上預估各地均溫還會再上升1至2度，直到週五（3/24）下半天有鋒面通過後才會慢慢降溫，氣象局預估，週五北部白天高溫約攝氏25至26度，週六（3/25）東北季風增強後，將跌至攝氏19至20度，算是頗為明顯，最冷的時間點在六晚上至下週日清晨，北部低溫剩下攝氏16度。
至於下週一受到華南雲雨區影響，各地皆有降雨機會，台灣即將迎來今年首波「春雨」，不過鄭明典提及，下週的降雨主要還是集中在中以北地區，南部主要還是山區局部雨為主，對缺水的現況可能無太大改善，可能要到梅雨季才能明顯緩解。