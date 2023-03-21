獨／60元幸福餐盒夯！客怨「上架秒完售」 賣場增新規定
全聯、家樂福響應行政院農業委員會政策，自20日限量開賣60元幸福餐盒，超划算的價格一上架就搶空，而《NOWnews》記者今（21）日實際直擊賣場，尚未到中午12點，全聯大安區門市的幸福餐盒就已經銷售一空，讓上班族無奈表示「根本搶不到」、「上班族中午再去就沒了吧」。對此，家樂福表示接下來會再評估上架數量，原先公布的11:30統一上架將取消，考量到今日現場銷售狀況，將改為11:30至01:00之間「分批上架」。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯、家樂福開賣60元幸福餐盒，全聯主菜是滷製里肌肉，搭配三樣蔬菜、豆包等配菜，每月會順應時節更換菜色，每周共7500份，由於要配送的區域多，所以每間分店並未統一上架開賣的時間；而家樂福幸福餐盒主菜為炸排骨，全台64間量販店上架開賣（中平／虎尾店無販售），每週預計提供8000份餐盒，每日中午11:30分開賣，售完不補。
《NOWnews》記者今（21）日實際直擊賣場，全聯幸福餐盒不到12點就已經搶空，根據賣場人員透露，約莫11點多開始上架，現場有民眾排隊等候，幾乎一上架就立刻掃空，而家樂福11:30分開賣也是立即完售。現場民眾無奈嘆「覺得開賣時間有點早阿，雖然不是特地來買餐盒，但中午12點來逛賣場就沒看到了」、「應該是要家庭主婦才有時間排隊購買，上班族來就賣完了」、「希望可以再提供多一點數量，這麼便宜不好搶啦」。
對此，家樂福回應接下來會再評估上架數量，盡可能滿足顧客需求，並且未來將取消在11:30上架開賣，而是改為將餐盒在11:30至13:00之間「分批上架」。而全聯幸福餐盒除了上半天的時段外，下半天也會再補貨一次，若是中午撲空的民眾，下午時段可以再去碰碰運氣，面對供不應求的狀況，業者無奈表示「農委會提供的數量是每個通路固定」。建議想要省荷包的民眾，最好在中午12點前到場排隊，才有比較大的機會買到幸福餐盒。