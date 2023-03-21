蔡英文出訪中美洲29日啟程　過境紐約、洛杉磯

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林聿禪表示，貝里斯長年以來，堅定支持台灣有意義的參與各個國際組織，雙方在基礎建設、醫療公衛、農業技術等領域共同建構密切夥伴關係。此外貝里斯總理布里仙紐伉儷曾於去年3月訪台，總理夫人兼婦幼特使羅莎娜也應我國邀請，在今年2月時再次來台出席「拉丁美洲及加勒比海地區婦女賦權國際論壇」。
林聿禪說，為回應友邦多次的誠摯邀請及展現對友邦的重視，並持續深化民主盟友間的合作發展，總統蔡英文將展開「民主夥伴共榮之旅」，此行將於本月29日啟程，同日抵達美國紐約過境，再依序前往瓜地馬拉及貝里斯友邦進行交流訪問，返程時將於美國洛杉磯過境，並於下月7日回到台灣，全程為期10天9夜。
林聿禪指出，對於此次出訪，總統期許能達成「民主深化」、「共榮發展」的兩大目標，深化民主夥伴交流合作，共同維護國際和平穩定，也持續推動互惠共榮的合作計畫，共同拚福利、拚建設、拚經濟。
林聿禪說，過去幾年間，從全球防疫、援助烏克蘭及土耳其震災，台灣始終跟國際社會站在一起，是國際社會的良善力量，透過本次出訪，除了感謝堅守民主自由價值的夥伴，持續「挺台灣」，也將針對農業技術、醫療公衛、婦女賦權、數位經濟以及供應鏈安全等領域，做更廣泛的合作。未來台灣也會繼續努力與友邦及理念相近國家，共同維護區域和平，並為全球的經濟復甦，貢獻更多的心力。
關於本次出訪的主要團員，包括總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮、僑務委員會委員長徐佳青、總統府副秘書長張惇涵、經濟部次長陳正祺、總統府醫療小組召集人陳振文、總統府發言人林聿禪。