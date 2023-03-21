北市最猛凶宅「錦新大樓」再傳墜樓案！女子倒臥馬路不治
素有「台北第一凶宅」之稱的錦新大樓今（21）日再傳意外！一名身份不詳的女子，今天上午倒臥在錦新大樓前，警消到場發現該女子頭部有血跡，生命跡象薄弱，立即將其送往馬偕醫院急救，但仍宣告不治。警消在大樓頂樓找到一雙女用拖鞋，目前已調閱監視器，釐清是否與命案有關。
記者孫唯容／綜合報導
警方指出，今天上午近10時，中山二派出所獲報，有民眾稱中山區新生、錦州橋西南角有一名人倒臥血泊中，警方立即趕往現場，發現女子無分份證件，經警叫喚多次無回應，頭部有些許血跡、生命跡象薄弱，立即送往送往馬偕醫院救治，不幸仍宣告不治。
警方封鎖現場及通知鑑識到場採證，也通知通知報案民眾前往派出所說明，警方查訪時，於中山區錦新大樓頂樓發現1雙該名女子拖鞋，不排除該女子是從高處墜落，目前已調閱監視器，釐清案情。
據了解，錦新大樓早在1996年因大火，奪走19條人命，隨後意外不斷，大火、跳樓、情侶殉情等都曾發生在錦新大樓，導致該處成為北市有名的凶宅社區。
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