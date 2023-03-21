日本香菜披薩學台灣的！視網膜怒抵制 必勝客：大驚小怪
日本必勝客近期推出一款期間限定的「爆量香菜披薩（パクチーすぎて草 Pizza）」，價格為2500到2800日圓（約新台幣558至624元）。滿滿香菜讓超討厭香菜的網紅「視網膜」崩潰了，宣布「18天不前往日本以表達嚴正交涉」，旅日達人「林氏璧」也補上「一整面牆的香菜相關產品」，譴責日必勝客「自取滅亡」。
記者徐銘穗/綜合報導
視網膜20日在臉書發文，表示日本必勝客亂推香菜披薩之後，竟然在官網寫了「推出這鬼東西的原因是為了『借鏡台灣必勝客的成功案例』，可以讓品牌年輕化且重建形象。」讓視網膜瞬間滿頭問號，直呼「成功案例？重建形象？蛤？？？」還宣布要「18天不前往日本以表達嚴正交涉」。不過，視網膜最初宣布是「20天不前往日本」，被抓包改18天後笑著解釋說「發現算錯」，代表他在18天過後就要去日本賞櫻。
旅日達人「林氏璧」也在視網膜PO文中留言回應，表示日本人原本不是很喜歡香菜，但香菜食品突然在2017年暴紅，分享當年在澀谷MEGA唐吉訶德見到整面牆的香菜食品照，接著話鋒一轉道「所幸歪風很快嘎然而止，近年已經又很難在日本見到香菜的蹤跡」，批評日本必勝客「自取滅亡，不辨善惡，不會看風向」。視網膜笑回：「看起來是沒有記取教訓！下次我們再來一次臭豆腐披薩攻擊。」
兩人PO文與回應引發兩派網友熱烈討論，香菜厭惡者附和說「好的不學」、「真的很氣」、「為什麼要拖我們台灣人下水」、「這個整張披薩都不能吃了，太可怕了」。香菜愛好者則說，「可惜我沒看到這一面牆～不然還不買爆它」、「日本居酒屋的香菜沙拉超好吃的耶！」、「日本有香菜主題餐廳」、「台灣必勝客成功的從企業轉型成邪教，的確有值得借鏡的地方！」
有趣的是，台灣必勝客粉專也在留言區發聲：「只是加個香菜，就大驚小怪，必勝客台日交流，下週出菜。」預告了台灣必勝客下週將有驚喜看頭。