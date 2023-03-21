蔡英文出訪未納宏都拉斯？外交部：不適合

總統蔡英文將在下周三啟程出訪中美洲友邦瓜地馬拉及貝里斯，而先前宏都拉斯驚傳欲與中國建交，恐結束與台灣82年來的邦誼，但本次卻未規劃蔡英文前往；對此外交部次長俞大㵢說，宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）上任來，我方提出合作計畫並積極磋商，但過程中沒有達到共識，認為此時間點不適合讓總統蔡英文前往宏都拉斯訪問。
記者陳威叡／台北報導
俞大㵢說，很多人關係總統蔡英文此行未赴宏都拉斯，說明宏國總統卡蕬楚上任來，積極跟本人或政府團隊磋商，中華民國政府身為82年友邦，盼用最大誠意與能力範園，希望以市政為優先計畫，提出一些合作計畫，過程中一直積極搓商，自己也去過幾次，但過程中沒有達到共識，「認為這時候不適合讓總統去宏都拉斯訪問。」
此外俞大㵢表示，副總統賴清德去年代表總統參加卡蕬楚就職典禮，當時是特別到宏都拉斯，沒有到瓜地馬拉與貝里斯，因此本次也有這樣的考量。
媒體追問雙方協商未達共識，俞大㵢指出，這是一個協商過程，事實上提醒並善意警告宏國不要落入中國華而不實的陷阱，承諾實現機會不大，反觀中華民國台灣承諾一定會落實，總統蔡英文本次出訪要去參觀的瓜地馬拉醫院，對方希望協助一定水準的醫院，便在預算內時間內完成，這就是台灣良善援助模式，「不會跟老共玩金錢競爭遊戲。」